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La exclusiva entrevista que Magaly Medina le realizó a Ethel Pozo en 'Magaly TV: la firme' sigue generando repercusiones. Durante la conversación, la hija de Gisela Valcárcel habló sobre Christian Domínguez y aseguró que, pese a las polémicas que ha protagonizado en el último año, mantiene una gran amistad con el cantante.

Sin embargo, quien decidió pronunciarse a pedido de usuarios en redes sociales fue Janet Barboza. La conductora de 'América hoy' compartió la captura de un chat con el que, según afirmó, Ethel Pozo no dijo toda la verdad sobre su amistad con el esposo de Karla Tarazona, luego de que fuera ampayado en el 'auto rana'.

Janet Barboza compartió chat que mantuvo con Ethel Pozo. Foto: Instagram.

Janet Barboza expone conversación con Ethel Pozo sobre Christian Domínguez

A través de sus historias en Instagram, Janet Barboza compartió la captura de una conversación grupal con Ethel Pozo, con la que buscó desmentir que su excompañera mantiene una gran amistad con Christian Domínguez.

"De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo, sobre la gran amistad con Christian. El único que lo quería en el programa era el productor (Armando Tafur) y celebro que hoy sí, tenga una amistad genuina con Brunella", escribió la 'Rulitos'. Cabe recordar que, en ese entonces, el cantante era uno de los conductores de 'América hoy'.

En uno de los mensajes, Ethel Pozo escribió: "Pero ya no deberíamos tenerlo", dejando entrever que prefería que Christian Domínguez no continuara en el magazine tras el polémico ampay con Mary Moncada.

Ethel Pozo habla con Magaly Medina sobre su amistad con Christian Domínguez

Durante su conversación con Magaly Medina, Ethel Pozo fue consultada sobre la amistad que mantiene con Christian Domínguez pese a las polémicas que ha enfrentado. La conductora aseguró que lo considera un gran amigo, ya que siempre está para ella.

"Como pareja no lo escogería, pero como amigo es excelente. Siempre aparece cuando más lo necesito. La excepción es Christian, no tengo otro amigo infiel. Perdón, Christian", finalizó.