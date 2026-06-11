Karla Tarazona sorprende al responder si está embarazada de Christian Domínguez: “Quiero la niña”

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Karla Tarazona descartó estar embarazada en la actualidad, aunque dejó en claro que la posibilidad de tener un hijo con Christian Domínguez sigue presente en sus planes. La conductora contó que ambos han conversado sobre volver a convertirse en padres y que será una decisión que tomarán juntos cuando consideren que es el momento adecuado.

El tema salió a relucir durante una emisión de ‘Arriba mi gente’, cuando Ricardo Rondón le preguntó directamente si contemplaba ampliar la familia tras su matrimonio con el cantante. “¿Tendrían un hijo? No, una hija, porque tú anhelas una hija más. Tendrán, o sea, lo da como que está o no tendrán”, comentó el conductor.

Karla Tarazona confiesa que planea quedar embarazada de Christian Domínguez

Frente a las especulaciones que la señalaban como embarazada, Karla Tarazona fue tajante al negar que esté esperando un bebé. Con buen humor, la conductora recordó que los rumores la han acompañado durante varios meses. “No, no estoy embarazada. Me han embarazado meses atrás. Es más, ya estoy por dar a luz, señoras y señores. No, no, en estos momentos no estoy embarazada”, comentó entre risas.

Pese a ello, reveló que sí contempla la posibilidad de ampliar la familia junto a Christian Domínguez. En ese sentido, recordó que tiempo atrás decidió someterse a un proceso de congelación de óvulos como parte de su planificación personal.

“Yo comenté el proceso de la congelación de óvulos. Para el próximo año. Sí hay planes, porque ya tengo 43. Y entonces uno tiene que ser muy responsable al momento de decidir tener hijos y en esta oportunidad va a ser una decisión de ambas partes”, manifestó.

Durante la conversación, Ricardo Rondón también le preguntó si tenía alguna preferencia sobre el sexo del futuro bebé. “¿Y quieres tener una niña? Esa es tu promesa”, le consultó.

La respuesta de Tarazona fue inmediata y dejó en evidencia cuál sería su deseo. “A la segura, la niña”, respondió entre risas, dejando abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre junto al cantante.