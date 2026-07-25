La excongresista Sigrid Bazán cuestionó en particular a Yaco Eskenazi, ya que es padre de dos pequeños. | Foto: composición LR/YouTube

La excongresista Sigrid Bazán cuestionó en particular a Yaco Eskenazi, ya que es padre de dos pequeños. | Foto: composición LR/YouTube

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Sigrid Bazán denunció públicamente haber sido insultada en el podcast ‘Yaco y El Loco’, conducido por Yaco Eskenazi y ‘Loco’ Wagner. La periodista y excongresista compartió capturas del programa, donde se la calificó con un término ofensivo, y cuestionó que se presente como humor llamar “per**” a una mujer. Su sorpresa fue mayor al ver que el exguerrero se prestara para ello, pues —según señaló— debería dar ejemplo a sus hijos.

En esas publicaciones, Bazán etiquetó a Natalie Vértiz, esposa de Eskenazi, y también aseguró que habían borrado el fragmento polémico del podcast, pero mantenían el programa completo y hasta le dedicaron la portada. También reveló que la producción intentó contactarla, aunque después eliminó el mensaje.

Sigrid Bazán hace denuncia pública contra ‘Loco’ Wagner y Yaco Eskenazi

A través de las historias de Instagram, Sigrid Bazán difundió un video en sus redes sociales donde expresó su indignación. “Me parece súper bajo que dos personas, una casada y con dos hijos, realmente crean que es gracioso insultar a una mujer. O sea, que eso sea el fundamento de su humor”, afirmó, además de subrayar que no tiene vínculo alguno con los conductores. En esa publicación etiquetó al MIMP Perú, lo que reforzó que su denuncia se enmarca en la lucha contra la violencia de género.

En otro contenido, agregó: “Si no empezamos a identificar y a diferenciar humor de violencia, estamos retrocediendo como sociedad”. Con esta frase, Bazán buscó marcar distancia entre lo que considera entretenimiento y lo que constituye agresión verbal.

Según los videos difundidos en redes sociales, 'Loco' Wagner contó una anécdota ocurrida durante un concierto y, al mencionar a Sigrid Bazán y a la conductora Mari Calixtro, repitió un insulto que —según relató— había utilizado su esposa para referirse a ambas. El comentario fue acompañado de risas en el programa. Por su parte, Yaco Eskenazi no intervino para cuestionar la expresión y continuó la conversación, lo que motivó la reacción pública de Bazán.