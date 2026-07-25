HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Sigrid Bazán arremete contra 'Loco' Wagner y Yaco Eskenazi tras recibir fuerte calificativo en su podcast: "Me parece súper bajo"

La excongresista Sigrid Bazán no ocultó su indignación tras ser insultada en el podcast de 'Loco' Wagner y Yaco Eskenazi. Además, etiquetó en su denuncia a Natalie Vértiz y al MIMP.

La excongresista Sigrid Bazán cuestionó en particular a Yaco Eskenazi, ya que es padre de dos pequeños.
La excongresista Sigrid Bazán cuestionó en particular a Yaco Eskenazi, ya que es padre de dos pequeños. | Foto: composición LR/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

Sigrid Bazán denunció públicamente haber sido insultada en el podcast ‘Yaco y El Loco’, conducido por Yaco Eskenazi y ‘Loco’ Wagner. La periodista y excongresista compartió capturas del programa, donde se la calificó con un término ofensivo, y cuestionó que se presente como humor llamar “per**” a una mujer. Su sorpresa fue mayor al ver que el exguerrero se prestara para ello, pues —según señaló— debería dar ejemplo a sus hijos.

En esas publicaciones, Bazán etiquetó a Natalie Vértiz, esposa de Eskenazi, y también aseguró que habían borrado el fragmento polémico del podcast, pero mantenían el programa completo y hasta le dedicaron la portada. También reveló que la producción intentó contactarla, aunque después eliminó el mensaje.

PUEDES VER: Caso Raiza Martínez: necropsia confirma la verdadera causa de muerte de 'La Chocolatita' tras hallazgo de su cuerpo en La Molina

lr.pe

Sigrid Bazán hace denuncia pública contra ‘Loco’ Wagner y Yaco Eskenazi

A través de las historias de Instagram, Sigrid Bazán difundió un video en sus redes sociales donde expresó su indignación. “Me parece súper bajo que dos personas, una casada y con dos hijos, realmente crean que es gracioso insultar a una mujer. O sea, que eso sea el fundamento de su humor”, afirmó, además de subrayar que no tiene vínculo alguno con los conductores. En esa publicación etiquetó al MIMP Perú, lo que reforzó que su denuncia se enmarca en la lucha contra la violencia de género.

En otro contenido, agregó: “Si no empezamos a identificar y a diferenciar humor de violencia, estamos retrocediendo como sociedad”. Con esta frase, Bazán buscó marcar distancia entre lo que considera entretenimiento y lo que constituye agresión verbal.

Según los videos difundidos en redes sociales, 'Loco' Wagner contó una anécdota ocurrida durante un concierto y, al mencionar a Sigrid Bazán y a la conductora Mari Calixtro, repitió un insulto que —según relató— había utilizado su esposa para referirse a ambas. El comentario fue acompañado de risas en el programa. Por su parte, Yaco Eskenazi no intervino para cuestionar la expresión y continuó la conversación, lo que motivó la reacción pública de Bazán.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ethel Pozo reconoce su error con Natalie Vértiz tras romper su amistad por malentendido: "Yaco ya me explicó"

Ethel Pozo reconoce su error con Natalie Vértiz tras romper su amistad por malentendido: "Yaco ya me explicó"

LEER MÁS
Yaco Eskenazi celebra 11 años de matrimonio con Natalie Vértiz con emotivo detalle: "Te amo para siempre"

Yaco Eskenazi celebra 11 años de matrimonio con Natalie Vértiz con emotivo detalle: "Te amo para siempre"

LEER MÁS
Natalie Vértiz lanza reclamo a Yaco Eskenazi por los gastos de sus hijos: “¡Yo les pago todo!”

Natalie Vértiz lanza reclamo a Yaco Eskenazi por los gastos de sus hijos: “¡Yo les pago todo!”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso Raiza Martínez: necropsia confirma la verdadera causa de muerte de 'La Chocolatita' tras hallazgo de su cuerpo en La Molina

Caso Raiza Martínez: necropsia confirma la verdadera causa de muerte de 'La Chocolatita' tras hallazgo de su cuerpo en La Molina

LEER MÁS
Karen Schwarz y Ezio Oliva confiesan la amenaza extorsiva que los impulsó a marcharse a España: "Mis hijas dejaron de ir..."

Karen Schwarz y Ezio Oliva confiesan la amenaza extorsiva que los impulsó a marcharse a España: "Mis hijas dejaron de ir..."

LEER MÁS
¡Contraataca! Pablo Heredia llama “ardida” a Shirley Arica tras verse expuesto en ‘Magaly TV, la firme’: “Tu inmadurez está fuerte”

¡Contraataca! Pablo Heredia llama “ardida” a Shirley Arica tras verse expuesto en ‘Magaly TV, la firme’: “Tu inmadurez está fuerte”

LEER MÁS
Cielo Fernández revela que Susana Alvarado le descontó el sueldo tras grave error en Corazón Serrano: “Hay ciertas reglas que cumplir”

Cielo Fernández revela que Susana Alvarado le descontó el sueldo tras grave error en Corazón Serrano: “Hay ciertas reglas que cumplir”

LEER MÁS
Karen Schwarz y Ezio Oliva muestran su nueva casa en Europa tras ser vistos comiendo en cajas: “Todo lo que hemos vivido”

Karen Schwarz y Ezio Oliva muestran su nueva casa en Europa tras ser vistos comiendo en cajas: “Todo lo que hemos vivido”

LEER MÁS
¡Terremoto en la cumbia! Son del Duke se jala a querida cantante que renunció a La Bella Luz en medio de la polémica

¡Terremoto en la cumbia! Son del Duke se jala a querida cantante que renunció a La Bella Luz en medio de la polémica

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025