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Karla Tarazona revela que confía en Christian Domínguez y no cree que le sea infiel en 3 años

Karla Tarazona defendió la estabilidad de su relación con Christian Domínguez y afirmó que atraviesan una etapa de madurez y confianza.

Karla Tarazona y Christian Domínguez contrajeron matrimonio civil semanas atrás. Foto: Instagram.
Karla Tarazona y Christian Domínguez contrajeron matrimonio civil semanas atrás. Foto: Instagram.
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Karla Tarazona no tiene dudas sobre Christian Domínguez. La conductora asegura confiar plenamente en él y considera que no volverá a protagonizar un episodio de infidelidad, pese a los antecedentes que han marcado su vida sentimental y mediática. Para ella, el matrimonio representa una muestra clara del compromiso que ambos han asumido.

La presentadora respondió con seguridad cuando fue consultada por la llamada 'maldición de los tres años', una referencia que suele acompañar al cantante debido a que varias de sus relaciones terminaron en medio de casos de infidelidad tras periodos similares de tiempo.

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Karla a Domínguez: “Quien cometa el error va a ser el que más va a perder”

Karla Tarazona sostuvo que la relación que mantiene con Christian Domínguez atraviesa una etapa distinta, marcada por la madurez y la sinceridad entre ambos. Según explicó, la confianza que existe actualmente es el resultado de un trabajo constante en pareja.

“Llegar al nivel en el que estamos ahora y se sigue trabajando constantemente. Aunque ustedes no lo crean, porque me lo han preguntado muchísimas veces, tengo confianza en él, confianza en las cosas que hace. Como lo vuelvo a repetir, en esta etapa de la vida, como le dije al final, quien cometa el error va a ser el que más va a perder. Tener una familia bonita no aparece todos los días”, declaró a Latina.

Más adelante, la conductora respondió con ironía a quienes cuestionan la confianza que ha depositado en el cantante y recordó una conversación que tuvieron sobre ese tema.

“En algún momento se lo dije: si vas a portarte mal, avísame, porque a mí también me gusta portarme mal y vamos a la par. No es una relación abierta o una relación cerrada, avísame porque yo también puedo hacer lo que tú haces”, manifestó la exactriz cómica.

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Christian Domínguez responde a las críticas por su matrimonio con Karla Tarazona

Christian Domínguez se pronunció sobre los comentarios que surgieron tras su boda con Karla Tarazona, entre ellos los realizados por Olenka Cuba, actual pareja de Leonard León, expareja de la conductora.

Lejos de entrar en una confrontación, el cantante aseguró que atraviesa un momento feliz junto a Tarazona y dejó entrever que las críticas serían una muestra de la atención que genera su relación.

“Nosotros seguimos felices, siempre les voy a agradecer porque están pendientes, gracias por eso. Estamos felices y la gente que es parte de… Nosotros, si no estuviéramos bien, no te criticarían. Creo que eso va por ahí”, indicó el actor a 'Amor y Fuego'.

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