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¡Terremoto en la cumbia! Son del Duke se jala a cumbiambera que renunció a La Bella Luz en medio de la polémica

Querida cantante dejó La Bella Luz y agradeció a su público por su apoyo incondicional. La artista expresó su deseo de cerrar un ciclo y abrir uno nuevo con más música y energía.

Fiorella Castillo dejó La Bella Luz y agradeció a su público por su apoyo incondicional. La artista expresó su deseo de cerrar un ciclo y abrir uno nuevo con más música y energía. Foto: Facebook
Fiorella Castillo dejó La Bella Luz y agradeció a su público por su apoyo incondicional. La artista expresó su deseo de cerrar un ciclo y abrir uno nuevo con más música y energía. Foto: Facebook
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El miércoles 22 de julio, Son del Duke anunció el ingreso de una nueva cantante. Según su video de intriga, la joven sería de Chiclayo y sería fan de la agrupación. Su presentación oficial será el 28 de julio en El Huaralino. Sin embargo, el influencer Fernando León, conocido como Chiclesitos Aleonados, confirmó que la nueva compañera de Nickol Sinchi será Fiorella Castillo.

"Una vez más no nos equivocamos y ya está el video promocional, donde anuncian la próxima bienvenida a Fiorella Castillo a las filas de Son del Duke. Una vez más, te llamo la very very", dijo orgulloso de su primicia.

PUEDES VER: Cantante Baruj Ocharán se va de La Bella Luz después de 7 meses y deja polémico mensaje en redes: “No todo lo que brilla es oro”

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¿Fiorella Castillo se une a Son del Duke?

"Nueva Duquesa. Presentación oficial: 28 de julio. Huaralino Internacional", es el mensaje que compartió Son del Duke junto al video donde claramente se ve el rostro y la silueta de Fiorella Castillo, quien hace unos días mandó un comunicado para anunciar su salida de La Bella Luz.

"Hoy culmina una etapa, hoy dejo oficialmente de pertenecer a la orquesta La Bella Luz. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad de haber sido parte de este gran proyecto. De todo corazón, gracias a mi querido público por acompañarme en cada presentación, por su apoyo incondicional, su cariño y por creer siempre en mí. Ustedes han sido mi mayor motivación para seguir creciendo", expresó la cantante norteña.

Asimismo, Castillo lamentó no haber cumplido todas sus metas en La Bella Luz. "También me queda una pequeña tristeza por aquellas personitas que tenían la ilusión de conocerme y con quienes, por distintas circunstancias, no pude coincidir. De corazón espero que muy pronto la vida nos dé la oportunidad de encontrarnos y compartir un lindo momento. Esto no es un adiós, sino el cierre de una etapa y el inicio de nuevos sueños. Muy pronto nos volveremos a encontrar con más fuerza, más música y con el mismo amor de siempre", añadió en su comunicado.

Cantante Fiorella Castillo se va de La Bella Luz.

Cantante Fiorella Castillo se va de La Bella Luz. Foto: Instagram

Cabe indicar que un día después de su salida, el cantante Baruj Ocharán, quien llegó a La Bella Luz tras ganar un casting nacional, sorprendió al decir que se vio obligado a irse de la agrupación por circunstancias ajenas a él. "Como en todo camino, hubo momentos muy valiosos y otros que me enseñaron que el talento, el compromiso y la entrega siempre deben ir acompañados de respeto, valoración y un ambiente donde uno pueda desarrollarse plenamente", manifestó en sus redes.

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