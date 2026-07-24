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¿Quién era Raiza Martínez, modelo conocida 'La Chocolatita' que fue hallada sin vida en La Molina?: su trayectoria en la farándula

Raiza Martínez, 'La Chocolatita', fue hallada sin vida en La Planicie en circunstancias que son investigadas. Conocida en la farándula nacional, había estado vinculada a figuras como Pedro Aquino.

Pedro Aquino fue ampayado con 'La Chocolatita' en mayo de 2026.
Pedro Aquino fue ampayado con 'La Chocolatita' en mayo de 2026. | Foto: composición LR/Instagram
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Raiza Martínez, conocida en el mundo de la farándula nacional como ‘La Chocolatita’, fue una modelo y creadora de contenido que durante varios años mantuvo presencia en programas de televisión y redes sociales. Su nombre apareció en distintas ocasiones vinculado a figuras públicas, lo que la convirtió en un personaje recurrente de la farándula peruana.

El hallazgo de su cuerpo sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina, el 23 de julio de 2026, ha generado conmoción y abrió un proceso de investigación policial. La noticia ha reactivado recuerdos de su paso por la pantalla y de los vínculos que la situaron en el centro de la atención mediática.

PUEDES VER: Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, fue hallada sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina

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¿Quién era ‘La Chocolatita’?

Raiza Martínez se dio a conocer como modelo y creadora de contenido para adultos, con una comunidad activa en redes sociales. En 2024, su nombre surgió en el programa ‘Magaly TV: La firme’ por un presunto vínculo con el actor argentino Julián Zucchi. Ella misma relató que mantenían conversaciones privadas y que él reaccionaba a sus publicaciones, pese a estar en una relación con la periodista Priscila Mateo.

En 2026, volvió a ser mencionada en televisión tras un ampay con el futbolista Pedro Aquino, quien entonces estaba casado con Katherine Fernández. Las imágenes difundidas mostraron al jugador ingresando a su departamento en Surquillo, y la propia modelo confirmó que mantenían comunicación privada. Este episodio la colocó nuevamente en la agenda mediática.

Más allá de las polémicas, Raiza mantenía amistades cercanas en el medio artístico. Tras conocerse su fallecimiento, la actriz Mayra Couto expresó públicamente su dolor y reveló que eran amigas íntimas. “Que todos sepan que eres amiga mía, que todos sepan de tu bondad, de tu sensibilidad (…). No es justo. Quiero volver a verte, reírnos juntas y que nada de esto sea verdad. Por favor, que Dios permita que se haga justicia”, escribió en redes sociales, sumándose al pedido de esclarecimiento del caso. Su círculo también incluía a figuras como Xoana González, con quien compartió momentos públicos y privados.

¿Qué se sabe sobre la muerte de ‘La Chocolatita’?

El 23 de julio de 2026, Raiza Martínez fue encontrada sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina. El principal sospechoso es Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien habría estado con ella la noche anterior. La Policía investiga el caso como presunto homicidio.

La familia denunció que la joven llevaba dos días desaparecida antes del hallazgo y reportó la pérdida de dos teléfonos móviles. El detenido, hijo de la dueña del inmueble —quien dio aviso a las autoridades tras encontrar el cuerpo— registra antecedentes policiales y se acogió al derecho al silencio.

El caso continúa bajo investigación y ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. Amigos y familiares han pedido respeto por su memoria y justicia para esclarecer las circunstancias de su muerte.

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