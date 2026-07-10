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Laura Spoya confirma la cancelación de 'Al sexto día' y anuncia que hará importante revelación: "Mi lealtad nunca se negocia"

Tras expresar su tristeza, Laura Spoya confirmó cuándo será su último programa con 'Al sexto día' y aseguró que contará su verdad. “Acá a nosotros no nos botaron; nos fuimos”, afirmó.

Laura Spoya rompió su silencio sobre el final de 'Al sexto día' en su podcast con Gerardo Pe y Mario Irivarren.
Laura Spoya rompió su silencio sobre el final de 'Al sexto día' en su podcast con Gerardo Pe y Mario Irivarren. | Foto: composición LR/La Manada/Panamericana TV
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Laura Spoya confirmó el final de ‘Al sexto día’ y puso fin a las especulaciones sobre el futuro del programa. Durante la última edición de su podcast 'La Manada Galáctica', que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, reveló la noticia luego de que el periodista John Cano adelantara que el espacio de Panamericana TV dejaría de emitirse.

El anuncio de Cano generó amplia repercusión en redes sociales y medios. Ante la creciente incertidumbre, la exreina de belleza decidió pronunciarse directamente, después de publicar un enigmático mensaje en sus redes sociales, y despejó cualquier duda sobre el futuro del espacio nocturno.

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Laura Spoya confirma que ‘Al sexto día’ no va más

El tema salió a la luz cuando Laura Spoya confesó que se encontraba triste y que la vida “le apestaba”, al punto de cancelar una salida planificada con una compañera del staff de ‘La Manada Galáctica’, pues solo deseaba quedarse en su cama y “hacerse bolita”. Al ser consultada sobre la razón de su estado, la modelo —quien pese a todo mantuvo un semblante optimista— admitió: “Sí hay un motivo, pero ya van a saberlo el día de mañana. Lo único que voy a decir es que me siento tranquila porque mi lealtad con mi equipo de trabajo nunca se negocia. Nunca, jamás. El talento de mi gente, de la gente que trabaja conmigo, siempre se tiene que respetar, siempre tiene que valer, y no se mendiga ni se negocia”.

Sus palabras motivaron a Mario Irivarren y Gerardo Pe a preguntarle si podía dar la primicia en el podcast. Aunque la exreina de belleza se negó, dejó clara la desazón que sentía en solidaridad con sus colaboradores. “No se puede, pero tengo un sinsabor no tanto por mí; tengo sentimientos encontrados por mi gente, por mi equipo de trabajo”, explicó.

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En esa línea, la conductora aseguró que, más allá de toda la situación, ya tenía una solución para su equipo y que venía trabajando en ella desde hace tiempo. “Como ustedes saben, siempre soy una persona de soluciones y hay soluciones para mi equipo de trabajo. (No se van a quedar sin comer). Jamás. Yo ya tenía el plan B, solamente que he tenido que meterle 80 cambios de revoluciones”, afirmó.

Fue entonces cuando los conductores notaron que en los comentarios sus seguidores mencionaban a ‘Al sexto día’. Laura Spoya, que hasta entonces había evitado aludir al programa de Panamericana TV, finalmente confirmó que el espacio ya no continuaría y adelantó que contaría su verdad el sábado 11 de julio. “Todo el mundo ya sabe, pero mañana vamos a contar todo. Yo voy a contar la realidad, pero estoy tranquila porque hemos hecho valer nuestra dignidad y respeto”, manifestó, dejando entrever una situación conflictiva detrás de la despedida.

De acuerdo con la presentadora, su última fecha en ‘Al sexto día’ coincidirá con su cumpleaños, el 25 de julio. La expareja del mexicano Brian Rullan precisó que el espacio llegará a su final a finales de mes y no de inmediato, como se especulaba. Asimismo, remarcó que la salida fue una decisión propia y de su equipo. “Acá a nosotros no nos botaron; nos fuimos”, sentenció.

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