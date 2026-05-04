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Laura Spoya ignora la suspensión de su licencia y es captada manejando camioneta tras accidente

La conductora Laura Spoya manejaba el vehículo pese a la sanción vigente por no cumplir con un mandato de reexaminación, lo que podría traerle nuevas consecuencias legales.

Laura Spoya es captada manejando camioneta, pese a que su licencia está suspedida. Foto: composición LR/Willax Televisión
Laura Spoya es captada manejando camioneta, pese a que su licencia está suspedida. Foto: composición LR/Willax Televisión
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Laura Spoya fue captada conduciendo una camioneta, pese a que su licencia de conducir fue suspendida tras el accidente automovilístico que sufrió el 12 de febrero. Las imágenes, difundidas por el programa ‘Amor y fuego’, el cual evidencia que la modelo habría hecho caso omiso a la sanción vigente.

Al ser abordada por el reportero de Willax TV, la exMiss Perú negó que ella manejara su vehículo: “Siempre he tenido chofer”. Sin embargo, las imágenes mostrarían lo contrario, lo que podría agravar su situación ante las autoridades.

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Laura Spoya es captada manejando pese a tener la licencia suspendida

Según el avance del programa, la licencia de Laura Spoya fue suspendida por incumplir un mandato de reexaminación, medida que se dictó luego del accidente automovilístico que protagonizó con su camioneta. En las imágenes registradas el 1 de mayo, se observa a la exreina de belleza abordando el vehículo junto a sus dos menores hijos y retirándose del lugar conduciendo, pese a la restricción vigente.

Un día después, el 2 de mayo, el equipo de ‘Amor y fuego’ la interceptó para informarle que ya se tenía conocimiento de que no contaba con licencia activa. Sin embargo, la modelo evitó profundizar en el tema y aseguró que ella tiene su propio chofer y no conduce ningún vehículo.

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Cabe recordar que, tras el accidente, la también conductora de ‘Al sexto día’ compartió detalles de su proceso de recuperación, luego de someterse a una delicada intervención quirúrgica en la columna. “Me dolía el procedimiento porque es una vértebra que se rompió en pedacitos, prácticamente se pulverizó. Obviamente el dolor de vértebra y encima tener seis clavos metidos y barra de titanio metida en mi cuerpo debe doler demasiado”, relató en su momento.

Durante su rehabilitación, la modelo permaneció en su vivienda, donde incluso recibió la visita de sus compañeros del pódcast ‘La manada’, quienes realizaron una transmisión en vivo. En ese entonces, la modelo reveló que utilizaba un andador y un corset tras la cirugía, además de medicación constante: “Ahora estoy con pastillas, pero si el dolor es demasiado fuerte, sí voy a que me inyecten”, confesó.

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