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Magaly Medina respondió con dureza a Laura Spoya luego de que la conductora de 'La Manada' pusiera en duda la explicación que brindó sobre las labores realizadas como parte de su servicio comunitario. Durante la emisión de su programa del martes 7 de julio, la conductora rechazó las afirmaciones de la exreina de belleza y lanzó fuertes calificativos en su contra.

El pronunciamiento de Spoya se produjo después de la difusión del informe de Jefferson Farfán, en el que el exfutbolista presentó imágenes con las que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario de la conductora. Al abordar el tema en el pódcast, la influencer sostuvo que a Magaly se le había ordenado realizar labores de limpieza y cuestionó que apareciera acomodando documentos en la parroquia.

Magaly Medina responde con dureza a las declaraciones de Laura Spoya

Durante su programa, la ‘Urraca´ escuchó las declaraciones de la exMiss y rechazó que el servicio comunitario que le fue impuesto consistiera únicamente en barrer.

“¡Es burra! Con B. ‘Tiene que barrer’, dice. ‘A ella la han mandado a barrer’. Dime en qué parte de la sentencia dice que yo tengo que barrer, que el servicio comunitario solo es barrer. Dios, su coeficiente intelectual es cero”, expresó.

La periodista también ironizó sobre las palabras de Spoya y luego aseguró que no continuaría respondiéndole porque, según su versión, la integrante de 'La Manada' estaría siguiendo instrucciones.

“Hay que dejarla, porque hacerle caso... Está siguiendo instrucciones nada más, hay que tener en cuenta esto. Ella no es una mujer que pueda tener opinión propia. Ella sigue lo que el jefe le ha dicho, ella repite nomás”, manifestó.

Laura Spoya comparte curioso mensaje tras pronunciamiento de Magaly

Después de las declaraciones emitidas por Magaly Medina en su programa, Laura Spoya utilizó sus historias de Instagram para compartir una reflexión que llamó la atención en medio de la polémica. Aunque no mencionó a nadie ni precisó a quién estaba dirigido el mensaje, la publicación apareció tras los duros calificativos que recibió en televisión.

Historia de Laura Spoya en Instagram

“Nadie ensucia tu nombre mejor que la persona que está aterrada de que vayas a contar la verdad”, se lee en la imagen que compartió.