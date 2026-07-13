HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultural

Candidatos voceados para el Ministerio de Cultura

A pesar de las críticas, suenan los nombres de Cecilia Bákula y Miguel Molinari para liderar el Mincul, aunque su aceptación podría implicar riesgos de reputación.

Miguel Molinari. Foto: Marco Cotrina.
Miguel Molinari. Foto: Marco Cotrina.
Escuchar
Resumen
Compartir

En el programa de gobierno de Fuerza Popular, en cuanto a lo que era la dimensión cultural, no figuraba el Ministerio de Cultura. O, para ser más preciso, este aparecía fusionado con el Ministerio de Educación. El tratamiento discursivo que se le daba a la cultura tenía un cariz en la onda del discurso de Promperú.

La República manifestó en dos ocasiones puntuales la inquietud sobre el futuro del Mincul. Más allá de preferencias políticas e ideológicas, hay algo que debe quedar muy claro: si el Perú existe en el mundo, existe por su cultura. Un país como Perú, sin importar su gobierno de turno, debe contar con un organismo institucional dedicado exclusivamente a su poliédrica riqueza cultural.  

TE RECOMENDAMOS

PODER JUDICIAL ENFRENTA A KEIKO POR LAS LEYES "PROCRIMEN": ¿EMPIEZA EL CHOQUE? | FUERTE Y CLARO

En estos días se han estado barajando nombres para hacerse cargo del Ministerio de Cultura. Ergo: el Mincul no va a desaparecer. Entre los que más suenan tenemos a la historiadora Cecilia Bákula y al gestor cultural Miguel Molinari. Ambos, por cierto, son muy reconocidos en el circuito cultural peruano. Cuando se les ha mencionado, no han suscitado muchas críticas desde el sector.

No olvidemos que, desde el gobierno de Dina Boluarte, el Mincul se ha convertido en una máquina de censuras, en una apañadora de leyes sin pies ni cabeza (a saber, pensemos en la ley de cine impulsada por el Congreso) y en una entidad cómplice y silenciosa de despropósitos como el colegio de artistas del Perú. Estos atentados en contra de la cultura han estado avalados por la firma de los congresistas de Fuerza Popular. Entonces, antes de aceptar, los potenciales candidatos deberían preguntarle a Fujimori y compañía qué entienden en Fuerza Popular por cultura. Si este aspecto no queda despejado, quien acepte, y sin importar lo competente que sea, va a quedar con la reputación manchada.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falleció el escritor Andrés Cloud, Premio 2000 Palabras, Caretas, 2003

Falleció el escritor Andrés Cloud, Premio 2000 Palabras, Caretas, 2003

LEER MÁS
Juan Pablo Torres Muñiz: Vivimos una oportunidad para escribir de cosas pasadas, pero sobre la pandemia aún es prematuro

Juan Pablo Torres Muñiz: Vivimos una oportunidad para escribir de cosas pasadas, pero sobre la pandemia aún es prematuro

LEER MÁS
Publican perfil de 25 peruanos del siglo XX

Publican perfil de 25 peruanos del siglo XX

LEER MÁS
El César Vallejo de Cronwell Jara

El César Vallejo de Cronwell Jara

LEER MÁS
El fútbol escolar y la lección que podemos perder, por Diego Alonso Sánchez

El fútbol escolar y la lección que podemos perder, por Diego Alonso Sánchez

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cultural

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025