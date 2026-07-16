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Fue diagnosticado con leucemia a los 2 años y, tras nueve años de lucha, venció el cáncer: "Me siento muy feliz"

Nolberto G.C., un niño de 11 años de Tingo María, celebra la victoria sobre la leucemia tras casi una década de tratamiento en el INSN de San Borja, Perú. El emotivo acto incluyó el simbólico toque de la campana de la victoria.

Después de casi una década de tratamiento, el menor culminó su proceso de recuperación, que incluyó tres años de quimioterapia y cinco años de seguimiento médico constante.
Después de casi una década de tratamiento, el menor culminó su proceso de recuperación, que incluyó tres años de quimioterapia y cinco años de seguimiento médico constante. | Foto: composición LR
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Vestido con la camiseta de la selección peruana y una bandera peruana sobre los hombros, Nolberto G.C., un menor de 11 años nacido en Tingo María (Huánuco), protagonizó un emotivo momento al tocar la campana de la victoria en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja. El acto simbolizó la culminación de su proceso contra la leucemia, enfermedad que enfrentó desde que tenía apenas dos años.

La ceremonia reunió a médicos, enfermeras y otros profesionales de salud que participaron en su atención durante casi una década. Junto a su madre, Amelia Capa, el menor celebró el cierre de una etapa marcada por un largo proceso médico y el inicio de una nueva vida, luego de superar el tipo de cáncer infantil más frecuente.

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Así fue el tratamiento que permitió a un niño de Huánuco superar la leucemia tras nueve años

Los primeros signos de alarma aparecieron cuando Nolberto comenzó a presentar un agotamiento inusual. Tras una evaluación médica, se detectó que su nivel de hemoglobina había descendido hasta los 5 g/dL, situación que obligó a su traslado al INSN San Borja. Allí, el equipo de Hematología confirmó que padecía leucemia linfoblástica aguda (LLA), diagnóstico que dio paso a un tratamiento especializado.

Desde 2017 recibió un esquema intensivo que incluyó tres años de quimioterapia para eliminar las células cancerosas. Luego permaneció bajo seguimiento médico permanente durante cinco años, periodo en el que los especialistas verificaron que la enfermedad no había reaparecido. Al concluir esa vigilancia clínica, el menor pudo tocar la campana que representa el fin exitoso de su tratamiento. "Me siento muy feliz. Gracias a Dios y a los doctores mi hijo venció el cáncer, es un guerrero", expresó la madre del menor, quien compartió su sueño de convertirse en militar y conocer al futbolista Paolo Guerrero.

INSN San Borja refuerza la atención especializada para niños con leucemia y otros tipos de cáncer infantil

La directora general del INSN San Borja, Zulema Tomás Gonzales, destacó que la historia de Nolberto demuestra que el cáncer infantil puede ser tratado con éxito cuando existe un diagnóstico oportuno y se mantiene la continuidad de la atención médica. También reconoció el compromiso de la madre del menor y del equipo multidisciplinario que acompañó todo el proceso de recuperación.

En el Perú se detectan alrededor de 1.800 nuevos casos de cáncer infantil cada año, de los cuales el 42,7% corresponde a leucemias. Solo durante 2025, el INSN San Borja registró 104 diagnósticos nuevos de esta enfermedad y realizó más de 1.500 atenciones ambulatorias para quimioterapia. Además, como centro pediátrico de referencia nacional, ha efectuado 234 trasplantes de médula ósea, incluidos procedimientos haploidénticos, ampliando las opciones terapéuticas para pacientes que no cuentan con un donante totalmente compatible.

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