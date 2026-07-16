'En la mesa' regresa con nueva temporada: 'Choca' Mandros recorrerá los sabores que conquistan al Perú

'En la mesa, el menú' se estrena con la conducción de 'Choca' Mandros. Foto: composición LR/América TV

'En la mesa, el menú' se estrena con la conducción de 'Choca' Mandros. Foto: composición LR/América TV

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La gastronomía peruana volverá a ser protagonista en la televisión con el estreno de la nueva temporada de ‘En la mesa’. Tras el éxito de su primera edición, América TV presentó ‘En la mesa, el menú’, un microprograma conducido por Jaime ‘Choca’ Mandros que llevará a los televidentes por un recorrido culinario a través de las recetas, historias y protagonistas que formarán parte de ‘Fusión 2026’, una de las ferias gastronómicas más importantes del país.

El espacio se emite de lunes a viernes a las 11:00 a. m. y, durante cinco minutos, ofrecerá una mirada cercana a los sabores que han convertido a la cocina peruana en una de las más reconocidas del mundo. "Son cinco minutos donde el público podrá conocer las recetas, los secretos de los chefs y descubrir esos lugares donde siempre queremos comer rico", señaló el conductor.

'En la mesa, el menú'. Foto: América TV

'En la mesa, el menú' mostrará los secretos detrás de ‘Fusión 2026’

La nueva propuesta busca acercar al público a los restaurantes y chefs que participarán en ‘Fusión 2026’, evento gastronómico que reunirá a más de 60 establecimientos y que se desarrollará del 3 al 6 de septiembre en la Explanada de la Costa Verde, en Magdalena.

En cada edición, reconocidos cocineros prepararán algunos de los platos que presentarán durante la feria, mientras comparten sus técnicas, ingredientes y las historias detrás de cada creación culinaria. Asimismo, el programa realizará visitas a los restaurantes participantes para mostrar la identidad de cada propuesta gastronómica y el trabajo que existe detrás de cada cocina.

‘Choca’ Mandros revela detalles de la segunda temporada de ‘En la mesa’

El conductor destacó que esta nueva temporada tiene como objetivo seguir impulsando la difusión de la gastronomía peruana y dar espacio tanto a chefs consolidados como a nuevos talentos de la cocina nacional.

"Queremos seguir difundiendo nuestra gastronomía, dar visibilidad tanto a chefs reconocidos como a nuevos talentos y mostrar la riqueza de nuestra cocina. Además de emitirse por América, el contenido también llegará a las plataformas digitales y a Movistar Plus, permitiéndonos conectar con nuevas audiencias", explicó el presentador.

Asimismo, ‘Choca’ Mandros adelantó que en esta nueva etapa estará acompañado por Jane Yogi, conocida como "Chitita Li", y el creador de contenido Memo García, quienes aportarán una mirada fresca y cercana a las historias de los restaurantes y cocineros que participarán en la esperada feria gastronómica.