Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia
La conductora y exreina de belleza chocó su camioneta durante la madrugada y tuvo que ser trasladada de emergencia a una clínica, según el canal de difusión de Ric La Torre.
Laura Spoya, conductora de 'La manada' perdió el control de su camioneta la madrugada del jueves 12 de febrero mientras transitaba por Surco. Tras el aparatoso incidente, fue auxiliada y llevada de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica.
La conductora de 34 años chocó su camioneta contra una pared mientras manejaba por la avenida El Polo. Su estado de salud permanece en condición reservada.
Así terminó la camioneta de Laura Spoya. Foto: difusión
En desarrollo...