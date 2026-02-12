HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

La conductora y exreina de belleza chocó su camioneta durante la madrugada y tuvo que ser trasladada de emergencia a una clínica, según el canal de difusión de Ric La Torre.

Laura Spoya sufrió accidente automovilístico. Foto: composición LR/difusión
Laura Spoya sufrió accidente automovilístico. Foto: composición LR/difusión

Laura Spoya, conductora de 'La manada' perdió el control de su camioneta la madrugada del jueves 12 de febrero mientras transitaba por Surco. Tras el aparatoso incidente, fue auxiliada y llevada de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica.

La conductora de 34 años chocó su camioneta contra una pared mientras manejaba por la avenida El Polo. Su estado de salud permanece en condición reservada.

Así terminó la camioneta de Laura Spoya. Foto: difusión

Así terminó la camioneta de Laura Spoya. Foto: difusión

lr.pe

En desarrollo...

