Bárbara de Regil confiesa que sufrió abuso infantil a los 12 años y comparte historia para prevenir a otras niñas

En el estreno del reality show "Secretos de Pareja" por Canela TV, la actriz Bárbara de Regil compartió un episodio doloroso de su infancia. A los 12 años, fue víctima de abuso infantil por parte del jardinero de su padre, la revelación se dio en un contexto de vulnerabilidad, mientras recordaba la difícil situación familiar que vivía entonces.

Durante su participación en el programa, la interprete de 'Rosario Tijeras' explicó que su madre enfrentaba un diagnóstico de cáncer, lo que la llevó a vivir con su padre, quien lidiaba con problemas de alcoholismo y no asumía adecuadamente su responsabilidad parental. Fue en ese entorno que ocurrió el abuso.

Barbara de Regil comparte su historia de abuso infantil para prevenir a otras niñas

Al compartir su experiencia, Bárbara de Regil expresó su deseo de ayudar a otras niñas que puedan estar atravesando situaciones similares. La actriz también mencionó el apoyo de su esposo, Fernando Schoenwald, como un factor clave en su recuperación emocional. Su testimonio ha resonado en redes sociales, generando conversaciones sobre la prevención del abuso infantil y la importancia de romper el silencio.

“Le cuento a las mujeres para motivarlas y por si alguna está viviendo la situación que yo viví a los 12 años, pues que vea que hay un brillito, que tu vida no se acaba ahí, que no es una tumba, es un bache, que puedes salir de ahí con terapia, con amor propio y claro que Fer me ha ayudado mucho a superar mis heridas del pasado”, afirmó, destacando la importancia de la terapia y el amor propio en el proceso de sanación.

La importancia de visibilizar el abuso infantil para generar conciencia

La participación de la protagonista de “Loca por el trabajo” en el reality "Secretos de Pareja" ha marcado un giro importante en la televisión mexicana al abordar temas delicados como el abuso infantil. Su testimonio no solo ha generado impacto emocional entre los espectadores, sino que también ha contribuido a visibilizar una problemática urgente en México.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia, en el país, lo que resalta la importancia de que figuras públicas compartan sus experiencias en espacios de alto alcance.