Gabriel Calvo sorprende al confesar cómo conoció a Keiko Fujimori tras rumores de romance: “Conversamos varias horas”

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Gabriel Calvo sorprendió al contar detalles poco conocidos sobre su vínculo amical con Keiko Fujimori, luego de que en los últimos meses ambos fueran vinculados por rumores de un supuesto romance. El actor de 51 años reveló por primera vez cómo conoció a la lideresa de Fuerza Popular y aclaró que su amistad se remonta a cuando ambos eran muy jóvenes.

Cabe recordar que las especulaciones surgieron después de que la figura política admitiera que el conductor de 'La Roro Network' le parecía muy guapo. Por su parte, Gabriel Calvo también tuvo palabras de elogio hacia ella, pese a que en ese momento mantenía una relación sentimental con la influencer 'Majo con sabor'.

Gabriel Calvo revela cómo conoció a Keiko Fujimori

Durante una conversación con Trome, Gabriel Calvo reveló que conoció a Keiko Fujimori cuando ella tenía 15 años y era admiradora del grupo Magneto.

“(Keiko) era la hija del presidente del Perú. Llegó Magneto aquí y coincidió en que Magneto y Hexágono (grupo al que Calvo pertenecía) estábamos en la misma disquera y José Castillo, que manejaba discos independientes, decide juntarnos para que Magneto nos dé la patadita de la suerte. Fue la prensa y llegó Keiko”, explicó el actor al recordar el primer encuentro que tuvo con la electa presidenta de la República.

“Años después trabajé en prensa en América Televisión, como auxiliar de cámara, y asignaron un equipo que viajaba seguido con (Alberto) Fujimori y, en un vuelo de Los Ángeles a Lima, coincidí con ella y conversamos varias horas. Somos amigos, tenemos comunicación”, reveló el influencer.

Gabriel Calvo confiesa que aún está golpeado tras terminar con 'Majo con sabor'

Gabriel Calvo y la influencer 'Majo con sabor' pusieron fin a su relación de cuatro meses hace algunas semanas. Aunque ambos aseguraron que quedaron en buenos términos, el actor confesó que la ruptura aún es una etapa dolorosa en su vida.

“Todas las rupturas golpean. Le tengo un cariño grande, la quiero evidentemente. Ella es una chica increíble, que tiene un corazón muy grande y está empezando en la vida, es muy joven. Me encanta el amor y, para cerrar el tema de Majito, yo he aprendido mucho del amor de ella, a pesar de la diferencia de edad”, señaló a Trome.