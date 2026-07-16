La conductora comparó la cobertura de la entrevista al Mundial 2026, agradeciendo a la audiencia y resaltando la gran sintonía del programa en Chollywood. Fotos: captura/ATV

La conductora comparó la cobertura de la entrevista al Mundial 2026, agradeciendo a la audiencia y resaltando la gran sintonía del programa en Chollywood. Fotos: captura/ATV

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Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizaron decenas de titulares en los medios de comunicación tras la entrevista en 'Magaly TV: la firme', la noche del martes 14 de julio. En su mayoría, los comentarios fueron positivos para ambas figuras del espectáculo, por lo que la 'Urraca' se mostró agradecida. Asimismo, sorprendió al dedicar elogios a la hija de su archienemiga Gisela Valcárcel.

“Todos los medios han hablado de esta entrevista, cada uno a su manera, a su estilo. Yo debo resaltar que todos nos hemos llevado una agradable sorpresa con respecto a Ethel. Una mujer madura, adulta, hablando de sí misma, defendiendo su postura y sobre todo diciéndonos que ella no es ninguna improvisada en el mundo de la televisión”, comentó Magaly Medina la noche del miércoles 15 de julio.

Magaly Medina tiene buen concepto de Ethel Pozo

Magaly Medina, quien pidió que le den un nuevo programa a Ethel Pozo en la televisión, resaltó el esfuerzo de la exconductora de 'América hoy' en la pantalla chica, a pesar de tener encima la sombra de su madre.

“Aunque la sombra de su madre siempre la haya tapado o no haya resaltado como ella, sí ha hecho el trabajo duro desde hace muchísimos años, como ella misma lo contó, detrás de cámara mucho tiempo, tratando de también incursionar en el teatro, en la actuación, aunque sin un éxito resaltante. Porque siempre se le ha medido con los estándares con el que siempre hemos medido a la madre”, recalcó.

Asimismo, la conductora de 'Magaly TV: la firme' se mostró feliz por todo lo que ha generado su entrevista a Ethel Pozo y hasta igualó el suceso con el Mundial 2026.

“Aagradezco la cobertura, agradezco que haya sido noticia. Esto parecía un encuentro de fútbol del mundial. Gracias por la sintonía, por la gente que estuvo conectada, sobre todo por los buenos comentarios. Y bueno, Chollywood se paralizó. El que diga lo contrario es pura envidia”, añadió.