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¿Cuántos capítulos tiene 'Rosario Tijeras 5'?

La nueva temporada de la exitosa producción mexicana ya está disponible en Netflix y trae una historia cargada de acción, traiciones y un inesperado enfrentamiento familiar que cambiará el destino de Rosario.

'Rosario Tijeras 5' se estrenó el 10 de junio. Foto: composición LR/Netflix
'Rosario Tijeras 5' se estrenó el 10 de junio. Foto: composición LR/Netflix
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'Rosario Tijeras 5' despertó gran expectativa entre los seguidores de la exitosa serie mexicana protagonizada por Bárbara de Regil. La nueva entrega se estrenó el 10 de junio en Netflix y continúa la historia de la célebre guerrera que intenta dejar atrás la violencia y comenzar una nueva vida junto a 'El Ángel'. Sin embargo, el pasado vuelve a alcanzarla cuando descubre que su propia hija ha tomado un rumbo inesperado.

Para quienes desean iniciar una maratón de la producción, la quinta temporada llega con una importante cantidad de episodios y una trama cargada de acción, drama y conflictos familiares. Además, esta entrega promete una escala mucho más ambiciosa, con persecuciones, explosiones y enfrentamientos que pondrán a prueba a sus protagonistas en una historia donde la batalla más difícil será contra la propia sangre.

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¿Cuántos episodios tiene la temporada 5 de 'Rosario Tijeras'?

La quinta temporada de 'Rosario Tijeras' cuenta con 40 episodios, cada uno con una duración aproximada de 43 minutos. Con esta nueva entrega, la producción amplía significativamente su historia y alcanza un total de 277 capítulos disponibles en la plataforma Netflix.

La trama se centra en Rosario y 'El Ángel', quienes intentan reconstruir sus vidas lejos del crimen organizado. Sin embargo, sus planes se ven amenazados cuando descubren que su hija Rubí ha decidido unirse al bando enemigo. Este hecho convierte la historia en un intenso conflicto familiar en el que Rosario deberá enfrentar el desafío más doloroso de su vida.

La transformación de Rubí será uno de los ejes principales de la historia. Tras los acontecimientos ocurridos en la cuarta temporada, la joven decide incorporarse voluntariamente al grupo rival y se convierte en una figura cada vez más peligrosa, lo que obliga a Rosario a enfrentar una guerra directa contra su propia hija.

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Actores y personajes de 'Rosario Tijeras 5'

  • Bárbara de Regil como María del Rosario López Ramos.
  • Sebastián Martínez como Daniel Salgado.
  • Samantha Acuña como Rubí Salgado López.
  • Francisco Angelini como Juan Antonio.
  • Juan Pablo Campa como Dylan.
  • Marina Ruiz como Pamela.
  • Harold Azuara como Montes.
  • Alejandro Guerrero como el capitán Bravo.
  • Marco León como Máicol.
  • Verónica Langer como Aurora.
  • Pamela Almanza como Laura Peralta.
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