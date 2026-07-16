Delegación de la Corte de Lambayeque participa en el I Congreso de Justicia Itinerante
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, encabezada por el Dr. César William Bravo Llaque, asiste al I Congreso de Justicia Itinerante en Lima.
Delegación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, liderada por su presidente, Dr. César William Bravo Llaque, participa del I Congreso de Justicia Itinerante “Articulación para la innovación” que se desarrolla en Lima, en el Auditorio “Carlos Zavala Loayza” del Poder Judicial.
PUEDES VER: Corte de Lambayeque estará en Congreso de Justicia Itinerante | Lambayeque | La República
Integran esta delegación el Juez Superior Cástulo Rojas Díaz, presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de Lambayeque, el juez especializado Jorge Itamar Reupo García, integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, así como el Abg. Jorge Vargas Alarcón, secretario técnico de la mencionada comisión.