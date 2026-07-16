Delegación de la Corte de Lambayeque participa en el I Congreso de Justicia Itinerante

El evento, titulado “Articulación para la innovación”, se realiza en el Auditorio “Carlos Zavala Loayza” del Poder Judicial. Foto: difusión.

El evento, titulado “Articulación para la innovación”, se realiza en el Auditorio “Carlos Zavala Loayza” del Poder Judicial. Foto: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Delegación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, liderada por su presidente, Dr. César William Bravo Llaque, participa del I Congreso de Justicia Itinerante “Articulación para la innovación” que se desarrolla en Lima, en el Auditorio “Carlos Zavala Loayza” del Poder Judicial.

Integran esta delegación el Juez Superior Cástulo Rojas Díaz, presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de Lambayeque, el juez especializado Jorge Itamar Reupo García, integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, así como el Abg. Jorge Vargas Alarcón, secretario técnico de la mencionada comisión.