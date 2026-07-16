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Delegación de la Corte de Lambayeque participa en el I Congreso de Justicia Itinerante

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, encabezada por el Dr. César William Bravo Llaque, asiste al I Congreso de Justicia Itinerante en Lima.

El evento, titulado “Articulación para la innovación”, se realiza en el Auditorio “Carlos Zavala Loayza” del Poder Judicial. Foto: difusión.
El evento, titulado “Articulación para la innovación”, se realiza en el Auditorio “Carlos Zavala Loayza” del Poder Judicial. Foto: difusión.
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Delegación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, liderada por su presidente, Dr. César William Bravo Llaque, participa del I Congreso de Justicia Itinerante “Articulación para la innovación” que se desarrolla en Lima, en el Auditorio “Carlos Zavala Loayza” del Poder Judicial.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque estará en Congreso de Justicia Itinerante | Lambayeque | La República

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Integran esta delegación el Juez Superior Cástulo Rojas Díaz, presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de Lambayeque, el juez especializado Jorge Itamar Reupo García, integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, así como el Abg. Jorge Vargas Alarcón, secretario técnico de la mencionada comisión.

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