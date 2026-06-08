Rosario Tijeras 5 estreno en Netflix: cuándo y a qué hora sale, reparto y todo sobre la nueva temporada de la serie mexicana

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La esperada temporada 5 de 'Rosario Tijeras' se estrena en Netflix el miércoles 10 de junio de 2026, consolidando a la serie mexicana como un referente del streaming latinoamericano. Tras cuatro entregas que capturaron a la audiencia con una mezcla de acción y drama familiar, la historia protagonizada por Bárbara de Regil regresa con un conflicto aún más intenso y un universo narrativo propio, adaptado de la novela de Jorge Franco.

Con 40 episodios de aproximadamente 43 minutos cada uno, la serie no solo amplía la saga, sino que también suma un total de 277 capítulos en la plataforma. La producción mantiene su tono característico, combinando el drama del crimen organizado con la evolución personal de Rosario, quien, además de protagonista, se desempeña como productora ejecutiva y aporta una visión única a la serie.

¿Cuándo se estrena 'Rosario Tijeras' 5?

Netflix confirmó que Rosario Tijeras 5 estará disponible a partir del miércoles 10 de junio de 2026. La nueva temporada retoma la historia un año después del brutal enfrentamiento que llevó a la protagonista a creer que su hija Ruby había muerto a manos de Güero Arteaga, interpretado por Hernán Mendoza.

La serie promete mantener la tensión y la acción que caracterizan a la franquicia, al explorar la relación entre madre e hija y los giros que el crimen organizado imprime en sus vidas.

Con esta quinta entrega, la plataforma consolida a Rosario Tijeras como uno de los títulos más largos y consistentes del catálogo latinoamericano.

Horario de estreno de 'Rosario Tijeras' 5

Los episodios de la quinta temporada llegarán a Netflix durante las primeras horas del 10 de junio. Según el país, los horarios de lanzamiento serán:

Estados Unidos: 12.00 a. m. PT / 3.00 a. m. ET

12.00 a. m. PT / 3.00 a. m. ET México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1.00 a. m.

1.00 a. m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 2.00 a. m.

2.00 a. m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 3.00 a. m.

3.00 a. m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 a. m.

Esta disponibilidad permite que los suscriptores de Netflix en Latinoamérica y Estados Unidos accedan de manera simultánea a toda la temporada, con lo que se mantiene una experiencia de estreno global y sincronizada.

Reparto oficial de 'Rosario Tijeras' 5

El elenco principal de Rosario Tijeras 5 incluye tanto a figuras conocidas de temporadas anteriores como a nuevos talentos que se suman a la trama:

Bárbara de Regil como Rosario López

Sebastián Martínez como Daniel Salgado "El Ángel"

Samanta Acuña como Rubí

Paulette Hernández

Gustavo Egelhaaf

Andrés Almeida

Luis Curiel

Mauricio Isaac

Fernanda Borches

Alex Perea

Octavio Hinojosa

Jerónimo Medina

El regreso de los personajes centrales garantiza continuidad narrativa, mientras que las nuevas incorporaciones aportan frescura y tensión a la historia.

Sinopsis de 'Rosario Tijeras' 5

La temporada 5 se desarrolla un año después de que Rosario creyera haber perdido a Ruby, su hija, en un violento enfrentamiento con Güero Arteaga. Devastada, Rosario se refugia junto a "El Ángel" en un barrio de Tijuana, en busca de redención, mientras enfrenta los fantasmas de su pasado.

Sin embargo, descubre que Ruby no solo sigue con vida, sino que ha sido manipulada para convertirse en enemiga de su propia madre. Esto obliga a Rosario a regresar a México decidida a derribar el cártel de Arteaga, aun cuando eso implique enfrentarse a la persona que más ama: su hija.