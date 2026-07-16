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Nieto propuso a Keiko Fujimori que oposición presida ambas cámaras: "Necesitamos fortalecer el equilibrio de poderes"

Jorge Nieto señaló que la oposición debería presidir ambas cámaras tras haberse evidenciado el actuar de Fuerza Popular "no en una dirección precisamente democrática" en el Congreso saliente. Además, sugirió buscar rutas legales para que Pedro Castillo enfrente sus procesos judiciales en libertad como una señal de reconciliación nacional.

Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno.
Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno. | Difusión
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Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, le propuso a la presidenta Keiko Fujimori que la oposición presida ambas cámaras del Congreso. Durante la reunión que sostuvieron el 15 de julio, el excandidato presidencial le sugirió que “le convendría que sea la oposición que presida ambas cámaras”.

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Durante una entrevista para Canal N, el exministro de Cultura indicó que su propuesta responde al accionar antidemocrático que tuvo el Parlamento saliente y señaló directamente a miembros de Fuerza Popular.

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“[La propuesta busca] evitar riesgos de comportamientos como los que han habido en el Congreso que acaba de fenecer y donde ha habido roles protagónicos de miembros de Fuerza Popular, no en una dirección precisamente democrática”, manifestó.

Para Nieto, es fundamental que el Legislativo deje de actuar como una extensión del poder de turno. "Necesitamos un Congreso que tenga capacidad efectiva de control sobre el Ejecutivo. Necesitamos restablecer un equilibrio de poderes en el país, necesitamos que haya realmente una actividad de control, de contrapeso”.

Para lograr el objetivo, Nieto reconoció que, más allá de los discursos, lo que realmente mueve al Congreso es la “aritmética parlamentaria”. Sin los votos suficientes, no se puede concretar la intención política, por lo que es necesario negociar con los distintos sectores.

"En el Congreso lo que manda es la aritmética. Si tú tienes los votos puedes sacar adelante. Si no tienes los votos no hay manera, por más que tengas afinidades históricas y paleontológicas. Los votos mandan".

Nieto explicó que su estrategia no es formar bloques cerrados, sino acuerdos para lograr objetivos específicos. Sin embargo, reveló que ve más factible una alianza con el bloque de izquierda (Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú) que con Fuerza Popular, debido a la necesidad de mantener un contrapeso real y no un bloque que domine todos los poderes.

La crisis en la Policía Nacional

Nieto advirtió que dentro de la institución se ha infiltrado el crimen y propuso una intervención que incluya asesoría internacional, así como el uso de tecnología.

"Incluso yo diría que la Policía Nacional del Perú está penetrada por la criminalidad que ha hecho estrategias de penetración. Entonces, un hijo, un muchacho de 16 y 17 años, que es hijo de un criminal, se mete, pues, porque lo que está buscando es delinquir con uniforme".

Ante la posibilidad de sacar al Ejército a las calles, Nieto rechazó imitar el modelo de otros países y citó su experiencia en México. "Casi 20 años después de que se inició lo que llamó Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico, en 2007, hoy día México tiene casi más de medio millón de mexicanos muertos (…) Y le he dicho con toda claridad, esa no es una ruta".

Reconciliación y el caso de Pedro Castillo

El líder del Partido del Buen Gobierno también sugirió encontrar una vía legal para que el expresidente Pedro Castillo pueda defenderse fuera de prisión. Nieto dijo que, aunque fue crítico del golpe de Estado, el Perú necesita gestos políticos que permitan evitar futuras confrontaciones.

"Yo lo que digo es encontrar las condiciones en el marco del Estado de Derecho para que él pueda enfrentar sus juicios en libertad". Explicó que el Ejecutivo tiene capacidad de acción política para lograr esto. "Podría, si hay voluntad política”.

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