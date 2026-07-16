Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El actor Gabriel Calvo sorprendió al revelar un episodio poco conocido de su vida durante una entrevista en el pódcast Café con la Chevez, de Trome. El artista contó que recibió invitaciones de distintas agrupaciones políticas para postular en las últimas elecciones y que una de ellas provino de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori.

Según explicó, la propuesta consistía en integrar la lista de Fuerza Popular como candidato a diputado con el número 6. Sin embargo, decidió no aceptar la oportunidad porque consideró que asumir un cargo público requiere preparación, conocimientos y una postura coherente con sus propios cuestionamientos hacia quienes llegan a la política sin la formación necesaria.

Gabriel Calvo revela propuesta que le hizo Keiko Fujimori

Durante la conversación, Gabriel Calvo habló sobre diversos momentos de su trayectoria profesional y respondió a la posibilidad de incursionar en la política. El actor señaló que en las elecciones pasadas recibió acercamientos de tres organizaciones políticas interesadas en contar con su participación.

Entre esas propuestas estuvo la de Keiko Fujimori, quien, según el testimonio del artista, le ofreció formar parte de la lista de candidatos de Fuerza Popular.

“Sí, de hecho estuve invitado por tres partidos para las elecciones pasadas. De hecho Keiko tuvo la generosidad de invitarme para diputado con el número 6. De haber aceptado ya ahorita mismo sería diputado”, declaró.

Gabriel Calvo explica por qué rechazó propuesta de Keiko Fujimori

A pesar de la importancia de la propuesta, Gabriel Calvo explicó que prefirió dar un paso al costado porque sentía que todavía no estaba listo para asumir una responsabilidad de esa magnitud. Para el actor, ingresar a la función pública implica una preparación previa y no solo popularidad o reconocimiento obtenidos en otros ámbitos.

“Decliné la invitación con mucho respeto, porque me parece que es un tema serio y que para llegar a la política tienes que estar preparado”, manifestó durante la entrevista. Además, recordó que en su programa 'Nadie se salva' había cuestionado a personas que ocupaban cargos políticos sin contar con las herramientas necesarias.

El intérprete consideró que aceptar la candidatura sin haber cumplido antes un proceso de formación habría sido contradictorio con sus propias opiniones. “Mal hubiera hecho en aceptar mientras yo salía en mi programa criticando a la gente que no está preparada en política y después yo aceptando sin estar preparado”, señaló.