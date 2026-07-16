HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Gabriel Calvo sorprende al destapar inesperada propuesta que recibió por parte de Keiko Fujimori: "Ahorita sería diputado"

Gabriel Calvo sorprendió al contar que recibió una inesperada invitación de Keiko Fujimori. El actor explicó por qué decidió rechazarla y recordó detalles de la amistad que mantienen desde hace varios años.

Gabriel Calvo fue vinculado sentimentalmente a Keiko Fujimori en más de una oportunidad. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Gabriel Calvo fue vinculado sentimentalmente a Keiko Fujimori en más de una oportunidad. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

El actor Gabriel Calvo sorprendió al revelar un episodio poco conocido de su vida durante una entrevista en el pódcast Café con la Chevez, de Trome. El artista contó que recibió invitaciones de distintas agrupaciones políticas para postular en las últimas elecciones y que una de ellas provino de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori.

Según explicó, la propuesta consistía en integrar la lista de Fuerza Popular como candidato a diputado con el número 6. Sin embargo, decidió no aceptar la oportunidad porque consideró que asumir un cargo público requiere preparación, conocimientos y una postura coherente con sus propios cuestionamientos hacia quienes llegan a la política sin la formación necesaria.

PUEDES VER: ¿Y Kenji? Keiko Fujimori no mencionó a su hermano en discurso de entrega de credenciales y usuarios en redes notaron curioso detalle

lr.pe

Gabriel Calvo revela propuesta que le hizo Keiko Fujimori

Durante la conversación, Gabriel Calvo habló sobre diversos momentos de su trayectoria profesional y respondió a la posibilidad de incursionar en la política. El actor señaló que en las elecciones pasadas recibió acercamientos de tres organizaciones políticas interesadas en contar con su participación.

Entre esas propuestas estuvo la de Keiko Fujimori, quien, según el testimonio del artista, le ofreció formar parte de la lista de candidatos de Fuerza Popular.

“Sí, de hecho estuve invitado por tres partidos para las elecciones pasadas. De hecho Keiko tuvo la generosidad de invitarme para diputado con el número 6. De haber aceptado ya ahorita mismo sería diputado”, declaró.

PUEDES VER: Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó ante la sociedad en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori?

lr.pe

Gabriel Calvo explica por qué rechazó propuesta de Keiko Fujimori

A pesar de la importancia de la propuesta, Gabriel Calvo explicó que prefirió dar un paso al costado porque sentía que todavía no estaba listo para asumir una responsabilidad de esa magnitud. Para el actor, ingresar a la función pública implica una preparación previa y no solo popularidad o reconocimiento obtenidos en otros ámbitos.

“Decliné la invitación con mucho respeto, porque me parece que es un tema serio y que para llegar a la política tienes que estar preparado”, manifestó durante la entrevista. Además, recordó que en su programa 'Nadie se salva' había cuestionado a personas que ocupaban cargos políticos sin contar con las herramientas necesarias.

El intérprete consideró que aceptar la candidatura sin haber cumplido antes un proceso de formación habría sido contradictorio con sus propias opiniones. “Mal hubiera hecho en aceptar mientras yo salía en mi programa criticando a la gente que no está preparada en política y después yo aceptando sin estar preparado”, señaló.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con presidente Balcázar

Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con presidente Balcázar

LEER MÁS
¿Y Kenji? Keiko Fujimori no mencionó a su hermano en discurso de entrega de credenciales y usuarios en redes notaron curioso detalle

¿Y Kenji? Keiko Fujimori no mencionó a su hermano en discurso de entrega de credenciales y usuarios en redes notaron curioso detalle

LEER MÁS
Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó ante la sociedad en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori?

Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó ante la sociedad en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kyara Villanella causa revuelo en redes al asistir con su novio a la ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori como presidenta electa

Kyara Villanella causa revuelo en redes al asistir con su novio a la ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori como presidenta electa

LEER MÁS
Magaly Medina impacta al pedir nueva oportunidad para Ethel Pozo en la televisión y hace conmovedora confesión: "La vi como si fuera mi hija"

Magaly Medina impacta al pedir nueva oportunidad para Ethel Pozo en la televisión y hace conmovedora confesión: "La vi como si fuera mi hija"

LEER MÁS
Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó ante la sociedad en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori?

Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó ante la sociedad en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori?

LEER MÁS
¿Y Kenji? Keiko Fujimori no mencionó a su hermano en discurso de entrega de credenciales y usuarios en redes notaron curioso detalle

¿Y Kenji? Keiko Fujimori no mencionó a su hermano en discurso de entrega de credenciales y usuarios en redes notaron curioso detalle

LEER MÁS
¡Enmarrocado y totalmente desencajado! Así fue el traslado de Jackson Mora al penal Ancón 1 junto a otros detenidos

¡Enmarrocado y totalmente desencajado! Así fue el traslado de Jackson Mora al penal Ancón 1 junto a otros detenidos

LEER MÁS
Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo con fuertes comentarios sobre Magaly Medina: "Gente mala entraña"

Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo con fuertes comentarios sobre Magaly Medina: "Gente mala entraña"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025