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Magaly Medina genera preocupación al aparecer sostenida por Alfredo Zambrano durante su visita a Chota: "Se pasó de copas"

Las imágenes de la conductora Magaly Medina durante su asistencia al evento taurino en Chota generaron preocupación entre sus seguidores, quienes en redes sociales comentaron sobre su inesperada reacción.

Magaly Medina tiene inesperada reacción en su visita a evento taurino en Chota. Foto: composición LR/TikTokfrankgonzales6
Magaly Medina tiene inesperada reacción en su visita a evento taurino en Chota. Foto: composición LR/TikTokfrankgonzales6
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La visita de Magaly Medina a Chota, en Cajamarca, no pasó desapercibida durante la Feria Taurina San Juan Bautista 2026. La conductora asistió al evento acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano, pero un video difundido en TikTok llamó la atención de los internautas.

En las imágenes se observa al notario sosteniéndola del brazo mientras ella se balancea, una escena que generó reacciones en redes sociales. "Se pasó de copas mi tía 'Mascaly'", escribió uno de los usuarios tras la difusión del clip.

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Magaly llama la atención al ser captada sostenida por su esposo

El video viral muestra a Magaly Medina de pie, usando lentes negros y acompañada por Alfredo Zambrano, quien en todo momento la sostiene del brazo en la Monumental Plaza de Toros El Vizcaíno. La actitud de la conductora llamó la atención de quienes presenciaban el evento y, posteriormente, de miles de usuarios en redes sociales, que comentaron posibles razones de su comportamiento.

"A eso le dicen soroche (mal de altura). Se siente horrible", comentó un internauta, mientras otro señaló: "Al parecer está con cólicos, pero lo importante es cómo su esposo la cuida y si se pasó de copas no tiene nada de malo; a cualquiera le pasa por el aire, el agotamiento. Ella trabaja demasiado. Te amamos, Maga".

Magaly Medina

Comentarios sobre Magaly. Foto: TikTok

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Magaly protagonizó un incidente durante su visita a la Feria San Juan Bautista

La conductora llegó a Chota desde el viernes 26 de junio para disfrutar de las actividades de la Feria San Juan Bautista 2026 y, según declaró recientemente, tiene previsto regresar el lunes 29 de junio para reincorporarse a la conducción de ‘Magaly TV, la firme’. Durante su estadía, numerosos asistentes aprovecharon su presencia para fotografiarse con ella.

Cuando abandonaba el recinto taurino, la conductora advirtió que alguien le había derramado cerveza sobre la ropa, hecho que provocó su inmediata reacción. "Ay, me vaciaron algo, alguien me vació cerveza", expresó mientras revisaba su blusa. Pese al incómodo momento, el hecho no pasó a mayores y continuó disfrutando de su recorrido por Cajamarca junto a Alfredo Zambrano.

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