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Sheyla Rojas muestra el resultado de su nueva rinoplastia tras retoque estético: "Quería que no me cambie la cara"

La modelo Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores al revelar su renovada imagen y respondió a las críticas que recibió en redes sociales.

Sheyla Rojas se sometió a nueva cirugía estética. Foto: composición LR/TikTok
Sheyla Rojas se sometió a nueva cirugía estética. Foto: composición LR/TikTok
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Sheyla Rojas compartió el resultado de una nueva rinoplastia a la que se sometió recientemente. La ex chica reality compartió en sus redes sociales imágenes de su recuperación y explicó que decidió realizarse este procedimiento estético con el objetivo de conseguir una apariencia más natural y armoniosa con sus facciones.

La influencer, que actualmente reside en México junto a su pareja, el empresario Luis Miguel Galarza, conocido como 'Sir Winston', aseguró sentirse satisfecha con el cambio. “Quería que no me cambie la cara y no quería tener una nariz tan artificial”, expresó al mostrar el resultado final.

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Sheyla Rojas revela por qué decidió someterse a una nueva rinoplastia

A lo largo de los años, Sheyla Rojas ha sido una de las figuras de la televisión peruana más vinculadas a los retoques estéticos. Aunque constantemente recibe comentarios sobre los cambios en su apariencia física, la influencer no ha ocultado las intervenciones a las que se ha sometido y suele compartirlas con sus seguidores.

A través de varios videos publicados en sus plataformas digitales, la ex chica reality mostró cada etapa del proceso y destacó que buscaba una nariz que se adaptara mejor a su rostro. "Me encanta cómo quedó mi nariz, una nariz como la quería. Quiero una nariz que vaya con mi rostro", comentó emocionada tras retirarse las vendas.

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Responde a las críticas tras mostrar su nuevo retoque estético

La publicación de su nueva rinoplastia generó comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios felicitaron a Sheyla Rojas por el resultado, otros cuestionaron la cantidad de intervenciones que se ha realizado a lo largo de los años.

Entre los mensajes que recibió se encontraban críticas como: "Otra vez ya son como 5 veces", "Ya no sabes qué hacer con tanto dinero" y "Está bien natural, se ve hermoso".

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