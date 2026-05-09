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Magaly Medina se burla del negocio de Pedro Moral, exnovio de Sheyla Rojas, como coach de hombres: "Lo dejaron por misio"

La conductora le respondió al exprometido de Sheyla Rojas y aseguró que para convertirse en referente motivacional primero se deben demostrar logros personales y profesionales.

Magaly Medina cuestiona a Pedro Moral. Foto: composición LR/difusión
Magaly Medina cuestiona a Pedro Moral. Foto: composición LR/difusión
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Magaly Medina volvió a encender la polémica en su programa al cuestionar a Pedro Moral, quien reapareció públicamente como coach motivacional para hombres. El empresario, recordado por su mediática relación y compromiso con Sheyla Rojas, ahora comparte consejos sobre cómo convertirse en un 'hombre de alto valor', algo que la popular 'Urraca' cuestionó duramente frente a cámaras.

“Imagínate un hombre que no pudo costear su boda y que lo dejaron por misio me va a venir a enseñar cómo ser alguien de valor”, comentó la conductora y puso en duda que tenga la experiencia suficiente para convertirse en referente motivacional.

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Magaly cuestionó el perfil de éxito y la autoridad de Pedro Moral

Luego de mantenerse alejado de la televisión durante varios años y enfocarse en su vida personal tras casarse en 2022, Pedro Moral decidió reinventarse en plataformas digitales como coach para hombres. El empresario lanzó una página enfocada en motivación masculina, donde brinda consejos sobre disciplina, mentalidad y crecimiento personal bajo el concepto de “hombre de alto valor”.

Las declaraciones del exnovio de Sheyla Rojas no convencieron a Magaly Medina, quien respondió con dureza y cuestionó que pueda ser un guía motivacional para otros hombres. "El hombre de valor es inteligente, talentoso, sabe explotar sus talentos, es disciplinado y trabajador. Esas cualidades lo llevan al éxito", señaló.

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Asimismo, la 'Urraca' insistió en que el empresario no representa, según su criterio, el perfil de una persona exitosa capaz de dar lecciones de vida. “¿Qué ha logrado Pedro Moral? ¿Dónde vemos su éxito?”, cuestionó la conductora, quien también afirmó que jamás seguiría sus consejos. “Creo que para dar cátedra de algo tienes primero que ser ejemplo con tu vida”, añadió.

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