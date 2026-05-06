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Pedro Moral, empresario que se iba a casar con Sheyla Rojas, se reinventa y ahora es coach de hombres: "Uno de alto valor no negocia en 50/50"

Atrás quedó su fallida boda con Sheyla Rojas, quien canceló el compromiso y se burló de su anillo. Pedro Moral sorprende como coach y mentor de hombres que "han llegado a un punto de quiebre".

Sheyla Rojas canceló su boda con Pedro Moral dos meses antes de la ceremonia.
Sheyla Rojas canceló su boda con Pedro Moral dos meses antes de la ceremonia. | Foto: composición LR/Instagram
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Pedro Moral reaparece con un giro inesperado en su vida. El empresario, recordado por su relación con la influencer Sheyla Rojas, ha dejado atrás la exposición mediática para dedicarse al rol de coach motivacional y mentor, enfocado en el desarrollo del carácter masculino. Actualmente lidera un proyecto denominado 'Hombres de alto valor', que no ha pasado desapercibido por su contenido.

Siete años después de que la exchica reality cancelara su boda meses antes de la ceremonia y se burlara públicamente al declarar que su anillo de compromiso era “de piñata”, Moral se presenta como guía para hombres que atraviesan momentos de quiebre, con acompañamiento para que se conviertan en personas más seguras y confiables, según se describe en su página web.

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“Un hombre de alto valor no negocia en 50/50”: Pedro Moral ahora es coach y mentor

A través de sus redes sociales, Pedro Moral difunde fragmentos de la filosofía que sostiene como coach y mentor. Uno de sus videos más comentados aborda el rol de los hombres en la división de gastos dentro de una relación. “Un hombre de alto valor no negocia en 50/50. Asume, lidera y aporta. Si tienes que dividir todo, revisa tu estándar. El interés real se demuestra con acciones, no con cálculos”, señala en Instagram.

El mensaje generó un intenso intercambio en la sección de comentarios: mientras algunos usuarios, entre mujeres y varones, respaldaron su postura, otros cuestionaron que no se ajusta a los tiempos actuales. En ese debate también reaparecieron referencias a su pasado mediático, al recordar la ruptura con Sheyla Rojas y las críticas que recibió entonces por supuestamente no poder costear la boda soñada de la influencer.

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Magaly Medina recuerda la fallida boda de Pedro Moral y Sheyla Rojas

En 'Magaly TV: la firme', Magaly Medina presentó un reportaje sobre la nueva vida de Pedro Moral y, fiel a su estilo mordaz, no dejó pasar la oportunidad de recordar su pasado mediático. “Se vendía como gran empresario, pero solo era un hijito de papá. Al final, se tuvo que sentar en ‘El valor de la verdad’ a contar por qué Sheyla Rojas lo había choteado y no se había casado con él, porque dijo que le había dado un anillo de piñata y no pudo pagar la boda de ensueño de ella. Él se victimizó y todo el mundo estaba de acuerdo con él… ¿Ahora qué hace? Se la da de coach motivacional. Que el hombre debe ser proveedor, que las mujeres no deberían ir a cenar con un hombre que les pide pagar 50/50. ¿Se volvió millonario de la noche a la mañana o qué?”, ironizó la ‘Urraca’.

El programa detalló además que la boda soñada de Rojas estaba valorizada en US$170.000 y que, en la actualidad, Moral está casado desde 2022. Según la investigación, su RUC habría sido dado de baja y viviría en un departamento alquilado en Miraflores.

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