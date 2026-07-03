Austin Palao genera polémica en Chile al negar romance con Fran Maira ante Flavia Laos: “Hay que filtrar muy bien a las parejas”
Austin Palao y Flavia Laos sorprenden al ingresar a '¿Volverías con tu ex? 2', donde el peruano aseguró que nunca tuvo un romance con la chilena Fran Maira, a pesar de que fue presentada ante su familia.
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Austin Palao y Flavia Laos sorprenden al ingresar a '¿Volverías con tu ex? 2', reality chileno que se graba en Perú. Antes de presentarse ante sus demás compañeros, los cantantes peruanos tuvieron una íntima conversación, en la que hablaron del fin de su relación y de las personas con las que salieron después de su ruptura.
Austin Palao y Flavia Laos, quienes terminaron su relación hace más de tres años, se reencontraron en la pantalla chica de Mega y contaron el verdadero motivo del fin de su relación. Uno de los momentos que más generó polémica fue cuando el exintegrante de 'Esto es guerra' indicó que nunca tuvo una relación con la cantante chilena Fran Maira.
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Austin Palao negó romance con Fran Maira
Tanto Flavia Laos como Austin Palao contaron lo que hicieron durante el tiempo en que no han estado juntos. “Yo siento que he evolucionado. Aparte ha sido un tiempo en el que he podido estar tranquila conmigo misma porque no he necesitado estar con otras personas”, expresó la rubia, a lo que el chico reality indicó: “¿Sí?, me he enterado cositas”, a lo que ella añadió: “pero no he tenido una relación”.
A su turno, Austin Palao dijo que él también ha estado soltero. “No, sí has tenido una relación… con Fran Maira”, le recordó Flavia Laos. “No, la conocí nada más, pero nunca llegamos a concretar la relación”, respondió el cantante de música urbana. “¿O sea, nunca tuvieron nada serio?”, replicó la joven. “Nunca le dije formalmente, ‘Oye, ¿quieres estar conmigo? Bueno, digamos que hay que filtrar muy bien a las parejas, ¿no? Creo que coincidimos en eso’”, aclaró el peruano.
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¿Por qué terminaron Austin Palao y Flavia Laos?
En entrevistas individuales, Austin Palao aseguró que tuvieron muchas diferencias durante la relación: “Digamos que al último no nos entendíamos mucho, teníamos distintas formas de ver las cosas (...) Si uno ya no está remando como antes y no hay reciprocidad, lo mejor es optar por caminos distintos”.
En tanto, la intérprete de 'After Party' explicó que las diferencias se hicieron más evidentes por actitudes de Austin Palao sobre su carrera artística: “Yo soy cantante así que le molestaba cuando una bailarina me bailaba en el escenario. Decía que eso no estaba bien, que era súper pasado de tono”. También recordó que al modelo a veces le incomodaba su vestimenta y dejó entrever un conflicto en torno a una oportunidad laboral porque “no iba con los valores” de su entonces pareja.