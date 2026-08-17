Tolerancia laboral por lluvias este martes 18 de agosto: MTPE dispone hasta 2 horas de gracia en 4 distritos de Lima

La medida alcanzará a trabajadores que se desplacen desde Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos. | Foto: composición LR

La medida alcanzará a trabajadores que se desplacen desde Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos. | Foto: composición LR

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso para este martes 18 de agosto. La medida alcanza a los trabajadores de entidades públicas y empresas privadas que tengan dificultades para movilizarse desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

La disposición responde a los problemas de traslado ocasionados por las lluvias asociadas a la DANA Aníbal en Lima. De acuerdo con el MTPE, los empleadores también deberán adoptar alternativas flexibles frente a las demoras que puedan presentarse durante el desplazamiento de sus trabajadores hacia sus centros laborales o al retornar desde ellos.

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¿Quiénes tendrán hasta 2 horas de tolerancia laboral por las lluvias en Lima?

La tolerancia de hasta dos horas estará vigente durante la jornada del martes 18 de agosto y deberá ser otorgada por empleadores del sector público y privado. El beneficio corresponde a quienes se movilicen desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, distritos afectados por las dificultades de tránsito vinculadas a las condiciones meteorológicas.

El MTPE precisó que los retrasos producidos bajo estas circunstancias no deberán ser considerados faltas ni tardanzas injustificadas. Por ese motivo, las demoras relacionadas con los problemas de desplazamiento tampoco podrán dar lugar a sanciones disciplinarias contra los trabajadores comprendidos en la disposición.

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¿Qué medidas deberán aplicar los empleadores ante las dificultades de traslado?

Además de conceder el periodo de tolerancia, los empleadores deberán implementar medidas flexibles que permitan atender las complicaciones que afronten sus trabajadores para llegar o salir de sus centros de labores. El ministerio exhortó a las entidades y empresas a considerar las condiciones derivadas de esta situación de fuerza mayor al momento de evaluar el cumplimiento de los horarios establecidos.

La cartera de Trabajo informó, además, que mantiene bajo seguimiento la posible continuidad de los efectos de la DANA Aníbal. Este monitoreo permitirá determinar oportunamente si resulta necesario establecer nuevas disposiciones ante la persistencia de las condiciones que dificultan el traslado. Las medidas que puedan adoptarse estarán orientadas a garantizar los derechos tanto de trabajadores como de empleadores mientras permanezcan estas circunstancias.