HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Tolerancia laboral por lluvias este martes 18 de agosto: MTPE dispone hasta 2 horas de gracia en 4 distritos de Lima

Empleadores tanto del sector público como privado deben aplicar esta disposición para facilitar el traslado de sus empleados ante las dificultades ocasionadas.

La medida alcanzará a trabajadores que se desplacen desde Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.
La medida alcanzará a trabajadores que se desplacen desde Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso para este martes 18 de agosto. La medida alcanza a los trabajadores de entidades públicas y empresas privadas que tengan dificultades para movilizarse desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

La disposición responde a los problemas de traslado ocasionados por las lluvias asociadas a la DANA Aníbal en Lima. De acuerdo con el MTPE, los empleadores también deberán adoptar alternativas flexibles frente a las demoras que puedan presentarse durante el desplazamiento de sus trabajadores hacia sus centros laborales o al retornar desde ellos.

TE RECOMENDAMOS

AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Fuerte lluvia en Lima causa inundaciones en Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores

lr.pe

¿Quiénes tendrán hasta 2 horas de tolerancia laboral por las lluvias en Lima?

La tolerancia de hasta dos horas estará vigente durante la jornada del martes 18 de agosto y deberá ser otorgada por empleadores del sector público y privado. El beneficio corresponde a quienes se movilicen desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, distritos afectados por las dificultades de tránsito vinculadas a las condiciones meteorológicas.

El MTPE precisó que los retrasos producidos bajo estas circunstancias no deberán ser considerados faltas ni tardanzas injustificadas. Por ese motivo, las demoras relacionadas con los problemas de desplazamiento tampoco podrán dar lugar a sanciones disciplinarias contra los trabajadores comprendidos en la disposición.

PUEDES VER: Rescatistas usaron botes inflables para evacuar a vecinos atrapados por lluvias intensas en Villa El Salvador

lr.pe

¿Qué medidas deberán aplicar los empleadores ante las dificultades de traslado?

Además de conceder el periodo de tolerancia, los empleadores deberán implementar medidas flexibles que permitan atender las complicaciones que afronten sus trabajadores para llegar o salir de sus centros de labores. El ministerio exhortó a las entidades y empresas a considerar las condiciones derivadas de esta situación de fuerza mayor al momento de evaluar el cumplimiento de los horarios establecidos.

La cartera de Trabajo informó, además, que mantiene bajo seguimiento la posible continuidad de los efectos de la DANA Aníbal. Este monitoreo permitirá determinar oportunamente si resulta necesario establecer nuevas disposiciones ante la persistencia de las condiciones que dificultan el traslado. Las medidas que puedan adoptarse estarán orientadas a garantizar los derechos tanto de trabajadores como de empleadores mientras permanezcan estas circunstancias.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Productividad laboral: ¿qué puesto ocupa Perú en el último ranking?

Productividad laboral: ¿qué puesto ocupa Perú en el último ranking?

LEER MÁS
Perfil laboral: 48% de reclutadores revisa las redes sociales de los candidatos antes de contratarlos

Perfil laboral: 48% de reclutadores revisa las redes sociales de los candidatos antes de contratarlos

LEER MÁS
Empleo juvenil: la sombra de la Ley Pulpín reaparece ante el pedido de facultades del Ejecutivo

Empleo juvenil: la sombra de la Ley Pulpín reaparece ante el pedido de facultades del Ejecutivo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerte lluvia en Lima causa inundaciones en Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores

Fuerte lluvia en Lima causa inundaciones en Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 16 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

Resultados de La Tinka del domingo 16 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

LEER MÁS
Rímac: hija del alcalde denuncia a su expareja por intento de feminicidio y pide medidas tras ataque

Rímac: hija del alcalde denuncia a su expareja por intento de feminicidio y pide medidas tras ataque

LEER MÁS
Disputa por US$ 600 tras choque en San Isidro termina en brutal ataque: joven fue acuchillado y le robaron su iPhone

Disputa por US$ 600 tras choque en San Isidro termina en brutal ataque: joven fue acuchillado y le robaron su iPhone

LEER MÁS
Dos amigos de El Agustino hacen historia en la UNI: ocupan el primer y segundo puesto entre más de 5.000 postulantes

Dos amigos de El Agustino hacen historia en la UNI: ocupan el primer y segundo puesto entre más de 5.000 postulantes

LEER MÁS
Peruano de 15 años gana dos medallas internacionales de matemática y sueña con estudiar en el MIT

Peruano de 15 años gana dos medallas internacionales de matemática y sueña con estudiar en el MIT

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025