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Naldy Saldaña respondió sobre la propuesta de Óscar Junior para retornar a La Bella Luz, agrupación que ahora dirige luego del retiro de César Sánchez Chavesta. La cantante agradeció su paso por la orquesta, pero dejó claro que no contempla regresar.

La intérprete de 'Amor Ilegal' explicó que su decisión está relacionada con la falta de respaldo que percibió cuando denunció tocamientos indebidos atribuidos al tío del popular ‘Senderito’, quien en ese entonces era el director musical. Según recordó, comunicó en su momento que no se encontraba bien y cuestionó la forma en que los responsables de la agrupación afrontaron la situación.

Naldy Saldaña asegura que no volverá a La Bella Luz pese a pedido de Óscar Junior

Durante su participación en 'El Reventonazo de la Chola', Naldy Saldaña señaló que siempre estará agradecida con La Bella Luz porque allí aprendió, creció y obtuvo experiencia artística. Sin embargo, sostuvo que las palabras de Óscar Junior no fueron suficientes para cambiar su decisión.

La cantante también recordó que le hubiera gustado una reacción más firme de Óscar Custodio, propietario de la agrupación, al conocer la conducta atribuida a su primo César Sánchez Chavesta. Su último contacto con ellos ocurrió cuando envió su documento de renuncia.

"Muchas veces me vieron llorando": Naldy Saldaña expone duros momentos en La Bella Luz

Naldy Saldaña afirmó que durante aquella etapa hubo momentos especialmente difíciles. “A mí muchas veces me vieron llorando y les dije que no estaba bien”, relató al recordar lo ocurrido antes de su salida de La Bella Luz.

La artista también mencionó que el padre de Óscar Junior Custodio le explicó que la agrupación atravesaba un mal momento debido al retiro de dos personas.

“Me dijo que estaban pasando por un mal momento porque dos personas se habían retirado, pero ellos se fueron buscando su tranquilidad”, sentenció.