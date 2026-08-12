Fiscalía lanza severa advertencia al abogado de Naldy Saldaña tras salir a la luz información sobre el caso: "Me van a..."
Fiscalía toma medidas tras las declaraciones del abogado de Naldy Saldaña sobre 'La Bella Luz'. ¿Qué disposiciones se le impusieron?
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¡Intervención contundente de la justicia! Luego de que se revelaran supuestas falsedades y chats comprometedores de las cantantes de 'La Bella Luz' en la DEPINCRI, el abogado de Naldy Saldaña enfrenta un severo llamado de atención. El Ministerio Público emitió una fuerte advertencia al abogado para que mantenga el secreto sobre las investigaciones, con la amenaza de sanciones profesionales si vuelve a hablar en público.
Abogado de Naldy Saldaña comparte detalles de la advertencia recibida
En una entrevista para el programa 'Eso háblalo', el abogado de Naldy Saldaña explicó que fue avisado este martes, durante las diligencias del caso, que no debe compartir detalles de la investigación a menos que sean de dominio público. El jurista aseguró que acataría las instrucciones de las autoridades.
"Todas las diligencias hasta ahora han sido coordinadas por el Ministerio Público, quien me ha solicitado mantener discreción sobre el caso. Me han advertido que, de no hacerlo, podrían informar al Colegio de Abogados, lo que afectaría mi carrera", expresó el abogado Ysrael Castillo.
Además, el abogado mencionó que la cantante está recibiendo terapia y que 'La Bella Luz' podría ser obligada a indemnizar a la artista, si así lo determinan las autoridades, ya que los actos de agresión por parte de César Sánchez sucedieron en su lugar de trabajo y no se garantizó su seguridad.