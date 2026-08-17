El sábado 15 de agosto, 'El reventonazo de la Chola' se consolidó como el programa más visto de su horario, superando a 'Yo soy' en el rating. Fotos: Facebook

El sábado 15 de agosto, 'El reventonazo de la Chola' se consolidó como el programa más visto de su horario, superando a 'Yo soy' en el rating. Fotos: Facebook

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¡No se dan tregua! Así sean programas de un mismo canal, varios espacios televisivos sueñan con liderar la audiencia. El último fin de semana, el premiado por el público fue 'Los Milagros de la Rosa Perú', ya que se convirtió en lo más visto del sábado 15 de agosto y dejó atrás a 'El reventonazo de la Chola', que la semana pasada fue el líder del rating.

Con la presencia de Naldy Saldaña, quien debutó como solista tras salir de La Bella Luz, 'El reventonazo de la Chola' fue el programa líder de su horario y se ubicó en el segundo lugar del ranking general con 10.1 puntos. Atrás quedaron programas como 'Los Milagros de la Rosa Perú' y 'Chapa tu money', que registraron 9.9 y 8.4 puntos, respectivamente.

¿Cómo les fue en el rating a los programas sabatinos?

'Los Milagros de la Rosa Perú', 10.5 puntos

'El reventonazo de la Chola', 10.1 puntos

'Los Milagros de la Rosa Perú', 9.9 puntos

'Chapa tu money', 8.4 puntos

'Yo soy', 6.2 puntos

'Estás en todas', 6.0 puntos

'Amores que matan', 6.0 puntos

'JB Noticias', 2.6 puntos

Rating del sábado 15 de agosto. Foto: difusión.

Naldy Saldaña agradece a la Chola Chabuca por la entrevista

Este lunes 17 de agosto, Naldy Saldaña se mostró agradecida por la entrevista que concedió a la Chola Chabuca, quien le dio tribuna para que cuente su verdad y presente su canción con la que lanzó su carrera como solista.

“Hay lugares que no solo te reciben… te abrazan el alma. Gracias, @lacholachabuca, por abrirme las puertas de tu programa y, sobre todo, por hacerme sentir tan querida y acogida. Es un momento que voy a guardar siempre en mi corazón. Llegar a ese escenario con el corazón lleno de sentimientos, nervios, ilusión y también con tantas emociones que a veces cuesta explicar, significó muchísimo para mí!”, indicó en Instagram.

Naldy Saldaña agradece a la Chola Chabuca por la entrevista. Foto: difusión.

“Me quedo con cada palabra, cada abrazo, cada sonrisa y con ese cariño que sentí desde que llegué. Gracias por permitirme vivir un momento tan bonito y tan especial junto a mi familia, justo cuando más necesitaba recordar por qué amo tanto este camino. Hoy vuelvo a mirar mis sueños de frente. Con miedo, sí… pero también con muchísima fe, ilusión y ganas de seguir adelante. Gracias, Cholita. Gracias por ser parte de este momento que llevaré siempre en mi corazón”, añadió en su mensaje.