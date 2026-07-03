'Churrito' Hinostroza rompe en llanto tras ser llamado "vago" y "borracho" por Masiel Málaga: "No me avergüenza"

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Hernán 'Churrito' Hinostroza decidió romper su silencio sobre la tormentosa relación que mantuvo con la cantante de salsa Masiel Málaga y terminó protagonizando un emotivo momento durante una entrevista con la abogada Karla Viso. El exfutbolista no pudo contener las lágrimas al recordar las descalificaciones que, según contó, recibió públicamente por parte de su expareja, quien lo calificó de "vago" y "borracho". "No me avergüenza decir que vivo con mis padres", expresó al defenderse de los señalamientos.

Durante la conversación, el exdeportista aseguró que soportó durante mucho tiempo los comentarios de la salsera con la intención de evitar que el conflicto escalara. Asimismo, aprovechó el espacio para reivindicar el esfuerzo de su familia y explicar que nunca sintió vergüenza por su realidad. "Aguanté cada una de las cosas que has venido diciendo de mí, no solamente en las redes, en tus conciertos", manifestó.

'Churrito' Hinostroza se quiebra al recordar las descalificaciones de Masiel Málaga

Después de varios meses marcados por indirectas y enfrentamientos en transmisiones en redes sociales, Hernán Hinostroza decidió contar su versión de los hechos. Sin embargo, mientras recordaba los episodios que vivió durante su relación con Masiel Málaga, el exfutbolista no pudo contener la emoción y rompió en llanto al hablar del impacto que tuvieron las palabras de la cantante.

Tras calmarse, explicó que fue objeto de constantes calificativos que afectaron su imagen y que nunca respondió de la misma manera. "Dice que ya he tenido un vago, ya he tenido un pesuñento... ha tenido distintas maneras de decirme y no me avergüenza decir que vivo con mis padres", declaró.

Asimismo, aseguró que durante mucho tiempo optó por guardar silencio para evitar alimentar la polémica. "La verdad es que traté de que eso no llegue a mayores. Aguanté cada una de las cosas que has venido diciendo de mí, no solamente en las redes, en tus conciertos", afirmó, al dirigirse directamente a su expareja y señalar que soportó los comentarios sin responder públicamente.

En otro momento de la entrevista, el exfutbolista también se mostró conmovido al recordar los valores que recibió en su hogar. "Nosotros somos una familia luchadora, doctora. Somos de los que uno cae y todos caemos. Somos tres hermanos y nos inculcaron eso. Nosotros venimos desde abajo. Nosotros somos de San Juan de Miraflores", comentó, resaltando el esfuerzo de sus padres y el ejemplo que marcaron su vida.

Mientras el exfutbolista decidió exponer su versión de la historia, Masiel Málaga también reapareció públicamente al conceder una entrevista para el pódcast de Magaly Medina, donde abordó diversos aspectos de su vida personal.