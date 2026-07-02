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La relación entre Flavia Laos y Austin Palao terminó hace tres años en medio de diferencias personales y profesionales. Sin embargo, ambos volvieron a coincidir en televisión al ser convocados para participar en el reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2'. El programa reúne a exparejas en convivencia para poner a prueba si pueden retomar su historia o cerrar definitivamente ese capítulo.

El ingreso de los famosos peruanos fue uno de los momentos más comentados de la edición. Antes de ser presentados a sus compañeros, las cámaras mostraron su primer encuentro dentro del reality. Flavia, con una sonrisa, saludó al hermano menor de Said Palao con un espontáneo “Holi, ¿cómo estás?”, mientras que él correspondió su amabilidad antes de que ambos compartieran un beso en la mejilla.

Austin Palao y Flavia Laos se reencuentran en reality chileno a tres años de su separación

En entrevistas individuales, la expareja recordó cómo inició y terminó su relación. Flavia Laos confesó: “Siento que hizo de todo para que yo caiga; al final caí enamoradísima”. Austin, en cambio, señaló: “Digamos que al último no nos entendíamos mucho, teníamos distintas formas de ver las cosas”.

La intérprete de 'After Party' explicó que las diferencias se hicieron más evidentes por actitudes de Palao sobre su carrera artística: “Yo soy cantante así que le molestaba cuando una bailarina me bailaba en el escenario. Decía que eso no estaba bien, que era súper pasado de tono”. También recordó que al modelo a veces le incomodaba su vestimenta y dejó entrever un conflicto en torno a una oportunidad laboral porque “no iba con los valores” de su entonces pareja. Austin, por su parte, reflexionó: “Si uno ya no está remando como antes y no hay reciprocidad, lo mejor es optar por caminos distintos”.

Flavia Laos y Austin Palao causan sensación en '¿Volverías con tu ex? 2'

Ya frente a frente, el influencer admitió que aún no sabía el motivo de su ingreso al reality, mientras que Flavia aseguró que lo hizo consciente de su presencia y porque habían pasado 3 años desde la ruptura que, para ella, fue en buenos términos. Sin embargo, él la contradijo al afirmar que, de haber sido un cierre adecuado, habrían conversado más ampliamente. Ella le preguntó si su separación fue en malos términos y él respondió que no lo sabía, esperando que ella le diera la respuesta.

Tras esa íntima conversación entre ambos, los conductores pidieron describir sus primeras impresiones. Flavia declaró: “Siento como que nunca nos hubiéramos dejado de ver”. Austin, en cambio, marcó distancia: “No lo comparto mucho porque han pasado 3 años, evidentemente Flavia no es la misma persona que conocí y viceversa. Una persona nueva. A diferencia de ella me brotan otro tipo de sensaciones, más positivas que negativas”.

Consultados sobre sus compañeros, la cantante admitió que Nicolás Solabarrieta y Luis Mateucci le parecían simpáticos. Palao señaló que todas eran guapas, pero que le importaba más la personalidad. Finalmente, Flavia y Austin fueron presentados al resto de participantes y generaron sorpresa inmediata. La modelo peruana fue elogiada por su belleza y el influencer, ya conocido en Chile por 'Ganar o servir', también captó la atención. El elenco actualmente en competencia incluye a figuras como Mateucci con Nicole Moreno, Nicolás con Valentina Torres, Álvaro Ballero junto a Ludmila Ksenofontova, Claudio Rojas con Hurubachi Pardo y Estefanía Marquis con Carlos Águila. Todos ellos deben convivir bajo el mismo techo, enfrentando dinámicas de pareja, pruebas de resistencia y situaciones que ponen a prueba tanto la paciencia como los sentimientos.