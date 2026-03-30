Flavia Laos volvió a colocarse en el centro de la atención luego de revelar detalles de su reconciliación con Luciana Fuster, con quien había mantenido distancia desde 2022, cuando la relación de la exreina de belleza con Patricio Parodi marcó un quiebre en su vínculo. La actriz e influencer contó que el reencuentro se produjo en Colombia y que, pese al historial entre ambas, todo fluyó de manera natural desde el primer momento.

Durante una entrevista con ‘Amor y fuego’, Laos explicó que el acercamiento ocurrió de forma inesperada y que ninguna de las dos imaginó que terminarían retomando la comunicación con tanta cercanía. Según relató, ese encuentro les permitió hablar con calma, dejar atrás los malentendidos y recuperar una relación que, a su juicio, siempre tuvo una base genuina.

Flavia Laos revela que tuvo conversación de cinco horas con Luciana Fuster

Flavia Laos contó que coincidió con Luciana Fuster en el aeropuerto y que, lejos de una escena incómoda, ambas se saludaron con normalidad, como si el tiempo hubiese bajado la tensión acumulada. La actriz señaló que incluso para ellas fue sorpresivo que la charla surgiera con tanta espontaneidad. Después de ese primer cruce, compartieron el traslado hacia el hotel y continuaron conversando durante horas, en una jornada que terminó convertida en una larga conversación pendiente.

La también cantante precisó que hablaron durante cinco horas y que ese intercambio fue clave para aclarar todo lo que había quedado sin resolver. “Nadie lo esperaba, ni siquiera nosotros”, comentó en televisión, antes de añadir que no hubo mala energía entre ambas. Flavia Laos sostuvo que la reconciliación “se tenía que dar” y remarcó que, tras esa conversación, siente que han retomado una amistad sincera.

¿Por qué se alejaron Flavia Laos y Luciana Fuster?

El alejamiento entre Flavia Laos y Luciana Fuster se produjo a inicios de 2022, cuando la segunda inició una relación sentimental con Patricio Parodi, expareja de la actriz. La situación generó una fuerte reacción entre seguidores y usuarios en redes sociales, donde el episodio fue interpretado por algunos como una “falta de códigos”.

La polémica tomó fuerza porque Flavia había terminado su romance con el chico reality en septiembre de 2021, apenas unos meses antes de que se conociera el nuevo vínculo.

Con el paso del tiempo, ambas siguieron caminos distintos y no se les volvió a ver juntas públicamente. Más adelante, en julio de 2024, Luciana Fuster confirmó el final de su relación con Patricio Parodi, lo que cerró una etapa que había sido determinante en esta historia. Desde entonces, el distanciamiento con Flavia Laos parecía definitivo, pero el reciente reencuentro en Colombia cambió el panorama.