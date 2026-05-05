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Austin Palao niega romance con modelo panameña Lainey Floeck tras ser captados besándose: "Somos amigos"

El influencer Austin Palao y la panameña Lainey Floeck, quien llamó la atención por su parecido con Flavia Laos, fueron vistos cariñosos tras viajar a Cusco. La guapa modelo también declaró a la prensa.

Lainey Floeck y Austin Palao fueron interceptados por 'Amor y Fuego' en el aeropuerto limeño.
Lainey Floeck y Austin Palao fueron interceptados por 'Amor y Fuego' en el aeropuerto limeño. | Foto: composición LR/Instagram/Amor y Fuego
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Austin Palao descarta tajantemente un romance con Lainey Floeck. El influencer peruano se convirtió en tema de conversación tras ser vinculado sentimentalmente con la modelo panameña, cuyo parecido con su expareja, Flavia Laos, generó gran repercusión en redes sociales luego de que fueron vistos juntos en un viaje a Cusco.

Las imágenes de ambos juntos, de regreso en Lima, donde incluso fueron captados besándose y compartiendo momentos en el departamento del hermano menor de Said Palao, alimentaron los rumores de una nueva relación. Sin embargo, Austin echó por tierra las versiones y aseguró que con Lainey mantiene únicamente una amistad.

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Austin Palao descarta que Lainey Floeck sea su novia

Tras volver a Lima, Austin Palao fue interceptado en el aeropuerto Jorge Chávez junto a Lainey Floeck por las cámaras de 'Amor y Fuego'. Ante la pregunta directa sobre si la modelo panameña era su novia oficial, el influencer respondió con firmeza y descartó cualquier relación sentimental: “No le pongo título, nada. Somos buenos amigos. (Es) una excelente chica”.

El hermano menor de Said Palao evitó dar mayores detalles sobre la joven y señaló que esa labor correspondía a los reporteros del programa. Asimismo, se mostró esquivo al ser consultado sobre si estaba enamorado y se limitó a responder con un breve comentario: “Qué lindo el amor”.

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Modelo Lainey Floeck también niega a Austin Palao

Lainey Floeck, en cambio, optó por ser más abierta con la prensa. Con una sonrisa, la modelo —quien previamente había sido confundida con Flavia Laos por algunos portales locales— destacó la humildad de Austin Palao como la principal cualidad que le gustó de él. Al ser consultada sobre si habían oficializado su relación, su respuesta fue casi idéntica a la del influencer peruano. “No, somos amigos. No se preocupen, chicas”, declaró.

Posteriormente, ante la pregunta de si ya había sido presentada a la familia Palao, la modelo radicada en Miami, voceada como candidata a Miss Cosmo 2026, reveló que conocía a algunos parientes de Austin, aunque prefirió no dar nombres. El propio Palao, fiel a su estilo, mantuvo el misterio. “Tal vez o tal vez ya la conoció”, afirmó. Finalmente, al ser consultado sobre qué podía decir tras ser visto nuevamente con una mujer, reiteró que los reporteros debían hacer su trabajo. “¿Qué les puedo decir? Investiguen, hagan su chamba”, sentenció antes de retirarse del aeropuerto.

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