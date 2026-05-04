Austin Palao habría vuelto a encontrar el amor, pero no en una peruana. Meses después de haber sido involucrado con Vania Bludau, con quien se divirtió en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, hace una semana, el modelo fue visto muy cariñoso con una bella rubia en Lima, específicamente en el Ironman 70.3, una de las competencias más exigentes del mundo.

El exparticipante de realities juveniles como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’ fue bien acompañado al evento que reunió a reconocidos atletas para dar todo su apoyo a Said Palao, quien tuvo que completar 90 kilómetros de ciclismo por la rápida ruta costera, desde el Callao hasta Chorrillos.

Austin Palao feliz con modelo internacional

A través de las redes sociales, se compartió una comprometedora imagen de Austin Palao, quien se ve abrazando a una bella joven, con quien habría viajado al interior del país. Aunque el joven no ha confirmado qué lo une a la joven, algunos cibernautas la lograron identificar y aseguran que se trataría de Lainey Floeck, una reconocida modelo internacional.

De acuerdo a su cuenta de Instagram, Lainey Floeck es natural de Panamá, pero habría hecho su vida en Miami (Estados Unidos). Asimismo, cuenta con casi 20.000 seguidores, entre los que destaca Austin Palao.

Lainey Floeck es natural de Panamá, pero habría hecho su vida en Miami. Foto: Instagram.

“Fui a su perfil, es preciosa y andan por Cuzco”, “Vi su perfil en Instagram de la chica y no se parece nada a sus ex, nada que ver, ella tiene otro perfil. Es natural, dulce, muy bella”, “Es única e incomparable, ya era hora Austin, esta vez esperemos que te dure tu relación”, “Lo vi en Barranco con una chica caminando abrazados, se parece a ella”, “Esa chica es bien top en Panamá y USA” y “Bien ahí, mi toro, está bonita, es otra cosa, muy bella”; fueron algunos de los comentarios que se registraron en TikTok.