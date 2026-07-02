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Alexia Barnechea, actriz de 'De vuelta al barrio', presume el lujoso auto Tesla que compró tras mudarse a Estados Unidos: "Mi primer carro"

A un año y medio de mudarse a Estados Unidos, la actriz Alexia Barnechea mostró el Tesla que adquirió y confesó que se trata de un sueño hecho realidad.

Alexia Barnechea se compró su primer auto. Foto: composición LR/Instagram
Alexia Barnechea se compró su primer auto. Foto: composición LR/Instagram
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Alexia Barnechea atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal y profesional. A un año y medio de haberse mudado a Estados Unidos para continuar su formación como actriz, la recordada intérprete de 'De vuelta al barrio' celebró un nuevo logro al adquirir su primer automóvil, un Tesla de color blanco.

La artista de 22 años compartió su felicidad en redes sociales y aseguró que esta compra representa un objetivo cumplido. "¡Me compré mi primer carro! Esta es una meta que tenía hace años y por fin llegó el día. Cada vez me siento más instalada en Los Ángeles", escribió junto a las fotografías de su nuevo vehículo.

Alexia Barnechea

Alexia Barnechea se compró su primer auto. Foto: Instagram

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Alexia Barnechea muestra con orgullo el primer auto que compró

La actriz peruana no ocultó la emoción que sintió al concretar uno de sus mayores objetivos desde que decidió empezar una nueva etapa fuera del Perú. En su mensaje, la joven influencer recordó que hubo un tiempo en el que alcanzar esta meta parecía muy lejano. Sin embargo, aseguró que la constancia y el trabajo le permitieron convertir ese sueño en realidad.

Además, reflexionó sobre todo el camino recorrido desde que dejó el Perú para perseguir nuevas oportunidades profesionales. "Todavía suena raro decir eso, porque hubo un momento en el que todo esto se sentía tan lejano… pero aquí estamos. Qué bonito es mirar atrás y darte cuenta de que esas metas que parecían imposibles, un día se convierten en realidad", agregó la actriz.

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¿Quién es Alexia Barnechea, la actriz que lo dejó todo para mudarse a Estados Unidos?

Alexia Barnechea es una actriz, modelo e influencer peruana que alcanzó gran popularidad en 2018 gracias a su participación en la serie 'De vuelta al barrio', en la que interpretó a la querida 'Toti'. Posteriormente, continuó desarrollando su carrera en el cine nacional con producciones como 'Soltera, casada, viuda y divorciada' y también formó parte del elenco de 'Locos de Amor, mi primer amor'.

Hace aproximadamente un año y medio tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles con el objetivo de perfeccionar su formación actoral y ampliar sus oportunidades profesionales. Desde entonces, comparte con frecuencia los avances de esta nueva etapa: asiste a importantes eventos de la industria del entretenimiento y realiza entrevistas a estrellas de Hollywood.

Recientemente, también fue protagonista del videoclip oficial de la canción 'Llorar', de la Orquesta La Bella Luz, y asistió al avant premiere de 'Toy Story 5', lo que demuestra que continúa construyendo una carrera internacional.

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