Querido chico reality de 'Esto es guerra' lo dejó todo en Perú, tuvo su primera hija y confiesa cruda realidad: "Sin herencia ni ayuda de nadie"
Dejó atrás la fama y empezó de cero en un país desconocido. Hoy, tras convertirse en padre por primera vez, el exintegrante de 'Esto es guerra' reveló la dura realidad que enfrentó antes de cumplir uno de los mayores sueños de su vida.
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Mateo Tulini fue parte de los 'combatientes' en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
El exintegrante de Esto es guerra, Mateo Tulini, volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez lejos de los sets de televisión. El chico reality compartió una de las noticias más importantes de su vida personal al revelar que, junto a su esposa Luciana Gómez, adquirió su primer departamento luego de varios años construyendo un nuevo proyecto familiar fuera del Perú.
La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que aparece con sus parientes dentro de su hogar. El anuncio rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su crecimiento personal desde que decidió dejar atrás la pantalla nacional para enfocarse en su familia y en los retos que implicó empezar de nuevo en otro país.