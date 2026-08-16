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Yvonne Frayssinet revela el secreto por el que ‘Al fondo hay sitio’ sigue arrasando con el rating tras 13 temporadas: “Critican, pero no se pierden un capítulo”

La actriz Yvonne Frayssinet, quien interpreta a Francesca Maldini en ‘AFHS’, reveló la razón por la que la serie mantiene buenos números de rating pese a las constantes críticas en redes sociales por la historia que presenta.

Yvonne Frayssinet es uno de los pocos personajes que está desde la temporada 1 en 'AFHS'. Foto: Composición LR/América TV.
Yvonne Frayssinet es uno de los pocos personajes que está desde la temporada 1 en 'AFHS'. Foto: Composición LR/América TV.
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‘Al fondo hay sitio’ se mantiene como uno de los grandes éxitos de la televisión peruana. La producción nacional lleva 13 temporadas y continúa registrando altos niveles de audiencia en América TV, lo que demuestra que las historias de las familias de Las Nuevas Lomas siguen conectando con el público. En recientes emisiones, la serie ha superado los 16 puntos de rating.

Yvonne Frayssinet, quien interpreta a la icónica Francesca Maldini desde los inicios de la serie, explicó por qué ‘Al fondo hay sitio’ continúa siendo seguida por miles de espectadores pese a los cambios que ha experimentado a lo largo de los años.

La actriz habló sobre la salida de importantes integrantes del elenco y las modificaciones en la historia, pero también reveló cuál considera que es el secreto para que el público permanezca fiel a la ficción. “Critican, pero no se pierden un capítulo”, dijo en RPP.

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¿Por qué ‘Al fondo hay sitio’ hace tanto rating? Yvonne Frayssinet tiene la respuesta

Para Yvonne Frayssinet, una de las principales razones del éxito de ‘Al fondo hay sitio’ está en la conexión que la serie consiguió establecer con sus seguidores. La actriz considera que el público ya tiene el hábito de acompañar diariamente las historias y reconoce el trabajo de los guionistas para mantener el interés pese a los constantes cambios en la trama.

“La historia pegó, la gente se ha acostumbrado a vernos y a seguir lo que pasa; además, los guionistas son muy hábiles. De todas maneras, duele cuando se va una persona, pero ponen inmediatamente una situación u otro actor que pueda hacer el equilibrio y salimos adelante como sea. Hay gente que critica, pero no se pierde un capítulo ni un detalle de la serie”, expresó la actriz de 76 años en RPP.

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