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Sheyla Rojas volvió a hablar sin filtros sobre una de las etapas más comentadas de su vida personal. Durante una conversación con Magaly Medina, la modelo reconoció abiertamente que disfrutó las comodidades y el estilo de vida que tuvo mientras estuvo junto al empresario mexicano Sir Winston.

La exchica reality no ocultó su posición cuando la popular ‘Urraca’ le recordó que durante varios años había sido mantenida. Entre risas, la modelo peruana aseguró que no le incomoda esa definición y admitió que aquella vida de lujos fue una experiencia que disfrutó. Además, contó detalles de lo que significó adaptarse a una realidad diferente después de dejar esa etapa atrás.

Sheyla Rojas revela que le gusta ser mantenida y los lujos que tenía con Sir Winston

Sheyla Rojas fue directa al referirse a los años que compartió con Sir Winston. Ante la pregunta de Magaly Medina sobre si realmente le había gustado ser mantenida, la modelo respondió afirmativamente y dejó claro que no reniega de las comodidades que tuvo durante aquella relación.

“A mí me pueden decir mantenida, interesada, lo que sea”, manifestó durante la conversación. Luego, ante la insistencia de la conductora, reafirmó su postura con una frase que generó sorpresa: “Me encanta, me encantó y me encanta”.

La influencer también recordó que durante esa etapa llevó una vida con numerosas comodidades. Según explicó, fue recién al comenzar una nueva etapa en México cuando tuvo que asumir actividades cotidianas que antes no realizaba por cuenta propia. Uno de los ejemplos que mencionó fue la cocina, ya que reconoció que no sabía preparar alimentos y se consideraba “un desastre” en esa tarea.

Sheyla Rojas también contó que conserva algunos de los regalos que recibió durante su relación con el empresario ‘charro’. Entre ellos, mencionó vehículos que, de acuerdo con su relato, se encuentran registrados a su nombre.

Sheyla Rojas hace cruda confesión sobre su nueva realidad

La conversación con Magaly Medina también permitió conocer cómo afronta Sheyla Rojas su presente. La conductora le preguntó por una cuenta bancaria y una tarjeta que tenía a su nombre durante su estadía en México. La modelo confirmó que contaba con una cuenta mexicana y explicó que intentó ahorrar parte del dinero que tenía disponible, pues aseguró que no gastó demasiado.

El escenario cambió con su regreso a Perú. Cuando Magaly Medina le planteó si volver al país significaba comenzar nuevamente, Sheyla fue contundente al describir su situación actual. “Empezar de cero, claro, pero sin miedo al éxito”, respondió entre risas.



