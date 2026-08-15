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La organización del Miss Perú Universo ha generado polémica al quitarle la corona a Luren Márquez a solo tres meses del Miss Universo 2026 sin revelar el motivo de la radical decisión. Desde entonces, los rumores se incrementaron. Mientras algunos dijeron que la modelo habría renegado de ser peruana, otros aseguraron que perdió su título por no pagar los US$30.000 que le exigía la empresa de Jessica Newton.

“La organización Miss Perú informa que, a partir de la fecha, la señora Luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026, quedando sin efecto su representación a Miss Universo 2026 en Puerto Rico. En los próximos días daremos mayor información sobre quién representará al Perú en el Miss Universo”, es el comunicado que compartió la organización del Miss Perú.

Luren Márquez recupera su título, pero hace mea culpa

Horas después de que el Miss Perú Universo anunciara la destitución de Luren Márquez, la modelo iqueña reapareció en las redes sociales e hizo un mea culpa por sus acciones. Asimismo, reveló que le dieron una segunda oportunidad y que podrá representar al Perú en el Miss Universo 2026, edición que se realizará en Puerto Rico.

“Hoy quiero hablar desde la responsabilidad. Cometí errores y acepto las consecuencias de mis decisiones. Ser Miss Perú requiere asumirlo con responsabilidad y estar a la altura de ser una reina. Por eso, pido las disculpas públicamente a la organización de Miss Perú, a Jessica Newton y a todas las personas que confiaron en mí. Agradezco profundamente y recibo con mucha humildad esta segunda oportunidad, a pesar de lo suscitado. Sé que la organización se rige a ciertos parámetros y reglas que tienen que ser seguidas”, manifestó en sus redes sociales.

Luren Márquez, quien fue designada como Miss Perú Universo 2026 en abril último, también expresó su molestia por la ola de rumores que crearon en torno a su destitución y que dejan mal parados a Jessica Newton y a su organización.

“Lo que más me indigna en esta situación es que personas terceras hayan usado la situación y mi vulnerabilidad para crear información falsa y especulaciones que no corresponden a la realidad. Desmiento categóricamente cualquier información, datos que se hayan usado sobre mi persona y que atenten en contra de la organización de Miss Perú. Me seguiré preparando con mucha responsabilidad y trabajo para representar a Perú como la primera reina de Ica que va al Miss Universo”, concluyó.