HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Modelo Luren Márquez reaparece tras ser destituida por Jessica Newton y hace mea culpa: “Cometí errores y acepto las consecuencias”

Tras la destitución, Luren Márquez le pidió disculpas a Jessica Newton y agradeció la segunda oportunidad que le dieron para representar a Perú en el Miss Universo 2026.

Luren Márquez seguirá representando a Perú en el Miss Universo 2026. Fotos: Instagram
Luren Márquez seguirá representando a Perú en el Miss Universo 2026. Fotos: Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

La organización del Miss Perú Universo ha generado polémica al quitarle la corona a Luren Márquez a solo tres meses del Miss Universo 2026 sin revelar el motivo de la radical decisión. Desde entonces, los rumores se incrementaron. Mientras algunos dijeron que la modelo habría renegado de ser peruana, otros aseguraron que perdió su título por no pagar los US$30.000 que le exigía la empresa de Jessica Newton.

“La organización Miss Perú informa que, a partir de la fecha, la señora Luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026, quedando sin efecto su representación a Miss Universo 2026 en Puerto Rico. En los próximos días daremos mayor información sobre quién representará al Perú en el Miss Universo”, es el comunicado que compartió la organización del Miss Perú.

PUEDES VER: ¡Escándalo! Modelo Luren Márquez fue destituida del Miss Perú a solo tres meses del Miss Universo 2026

lr.pe

Luren Márquez recupera su título, pero hace mea culpa

Horas después de que el Miss Perú Universo anunciara la destitución de Luren Márquez, la modelo iqueña reapareció en las redes sociales e hizo un mea culpa por sus acciones. Asimismo, reveló que le dieron una segunda oportunidad y que podrá representar al Perú en el Miss Universo 2026, edición que se realizará en Puerto Rico.

“Hoy quiero hablar desde la responsabilidad. Cometí errores y acepto las consecuencias de mis decisiones. Ser Miss Perú requiere asumirlo con responsabilidad y estar a la altura de ser una reina. Por eso, pido las disculpas públicamente a la organización de Miss Perú, a Jessica Newton y a todas las personas que confiaron en mí. Agradezco profundamente y recibo con mucha humildad esta segunda oportunidad, a pesar de lo suscitado. Sé que la organización se rige a ciertos parámetros y reglas que tienen que ser seguidas”, manifestó en sus redes sociales.

Luren Márquez, quien fue designada como Miss Perú Universo 2026 en abril último, también expresó su molestia por la ola de rumores que crearon en torno a su destitución y que dejan mal parados a Jessica Newton y a su organización.

“Lo que más me indigna en esta situación es que personas terceras hayan usado la situación y mi vulnerabilidad para crear información falsa y especulaciones que no corresponden a la realidad. Desmiento categóricamente cualquier información, datos que se hayan usado sobre mi persona y que atenten en contra de la organización de Miss Perú. Me seguiré preparando con mucha responsabilidad y trabajo para representar a Perú como la primera reina de Ica que va al Miss Universo”, concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Escándalo! Modelo Luren Márquez fue destituida del Miss Perú a solo tres meses del Miss Universo 2026

¡Escándalo! Modelo Luren Márquez fue destituida del Miss Perú a solo tres meses del Miss Universo 2026

LEER MÁS
Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, fue coronada como reina de belleza nacional y representará a Perú en Colombia

Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, fue coronada como reina de belleza nacional y representará a Perú en Colombia

LEER MÁS
¡Devoró! Modelo chilena Dominga López impacta con potente respuesta sobre nueva ley de aborto y se corona Miss Universo Chile 2026

¡Devoró! Modelo chilena Dominga López impacta con potente respuesta sobre nueva ley de aborto y se corona Miss Universo Chile 2026

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actor Brando Gallesi acusa a excompañeros de hacerle brujería y de querer atentar contra su vida: “Si sigo vivo, es un milagro divino”

Actor Brando Gallesi acusa a excompañeros de hacerle brujería y de querer atentar contra su vida: “Si sigo vivo, es un milagro divino”

LEER MÁS
Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual"

Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual"

LEER MÁS
‘La Mackyna’ revela duro drama y confiesa que no puede tener hijos por el uso de anabólicos desde muy joven: “Siempre supe los riesgos”

‘La Mackyna’ revela duro drama y confiesa que no puede tener hijos por el uso de anabólicos desde muy joven: “Siempre supe los riesgos”

LEER MÁS
¡Escándalo! Modelo Luren Márquez fue destituida del Miss Perú a solo tres meses del Miss Universo 2026

¡Escándalo! Modelo Luren Márquez fue destituida del Miss Perú a solo tres meses del Miss Universo 2026

LEER MÁS
Ana Paula Consorte abandona Perú tras enterarse del 'acercamiento' entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró

Ana Paula Consorte abandona Perú tras enterarse del 'acercamiento' entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró

LEER MÁS
Sheyla Rojas revela el gesto del excongresista Joaquín Ramírez que la conquistó: "Hombres así no hay"

Sheyla Rojas revela el gesto del excongresista Joaquín Ramírez que la conquistó: "Hombres así no hay"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025