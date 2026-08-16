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Mario Hart admite que hubiese ido con Said Palao y Mario Irivarren al yate y revela qué pasaba si lo ampayaban: “Pedir perdón nada más”

Mario Hart sorprendió al hablar sobre el polémico yate de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. El piloto aseguró que habría aceptado la invitación y reveló qué hubiese hecho si lo ampayaban.

Mario Hart asegura que hubiese asistido a la fiesta en el yate si Said Palao y Mario Irivarren lo invitaban. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Mario Hart asegura que hubiese asistido a la fiesta en el yate si Said Palao y Mario Irivarren lo invitaban. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Mario Hart sorprendió con una inesperada declaración al ser consultado sobre el polémico ampay protagonizado por Said Palao y Mario Irivarren en un yate en Argentina. El piloto de carreras reconoció que, si ambos lo hubieran invitado a la reunión, habría asistido.

La respuesta se produjo durante una conversación con Kenji Fujimori en el pódcast 'Tampocotampodcast'. Ante la pregunta sobre qué habría hecho si las cámaras lo captaban en el lugar, el exchico reality fue directo y aseguró que, después de la difusión de las imágenes, solo le habría quedado pedir disculpas.

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Mario Hart acepta que hubiese ido al famoso yate en Argentina con Said Palao y Mario Irivarren

Durante el pódcast, Kenji Fujimori le planteó a Mario Hart un escenario hipotético: qué habría hecho si era descubierto en el yate donde estuvieron Said Palao y Mario Irivarren. El conductor de 'Sin más que decir' no dudó en responder que habría aceptado acudir si recibía una invitación.

"Yo creo que si me hubieran invitado, yo hubiera ido", manifestó el capitán histórico del equipo verde de 'Combate'. Luego, al referirse a la posibilidad de que las cámaras hubieran registrado su presencia, añadió: "Ya con imágenes, ¿qué vas? Tienes que pedir perdón nada más, no te queda de otra".

La confesión ocurre en un momento particular de la vida personal de Mario Hart, quien actualmente se encuentra separado de Korina Rivadeneira. Su comentario puso nuevamente en conversación el polémico encuentro que protagonizaron los dos chicos reality durante su viaje a Argentina.

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¿Qué pasó en el yate con Said Palao y Mario Irivarren?

Said Palao y Mario Irivarren fueron captados en un yate durante una fiesta realizada en el Delta del Tigre, en Argentina. Las imágenes fueron difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme' y generaron repercusión debido a que ambos mantenían relaciones sentimentales con Alejandra Baigorria y Onelia Molina, respectivamente.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los participantes de 'Esto es Guerra' alquilaron la embarcación para realizar una reunión privada en compañía de modelos y otras mujeres invitadas. Durante la celebración fueron registrados bailando y consumiendo bebidas alcohólicas.

En el caso de Mario Irivarren, las cámaras también lo captaron besando a una de las jóvenes antes de lanzarse al río. El ampay generó comentarios y cuestionamientos en torno a la conducta de los dos integrantes del reality, mientras que la declaración de Mario Hart volvió a poner el foco sobre aquella polémica reunión.

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