Ale Barnechea revela que en EE. UU. le sugirieron que oculte ser peruana para que la contraten más

La conocida actriz de 'De vuelta al barrio', Alexia Barnechea, está residiendo en Los Ángeles California, para continuar con su formación como actriz en el 'Art of Acting Studio' y mientras afirma que está cumpliendo su sueño, el camino no siempre ha sido fácil. En una entrevista exclusiva con 'La República', la creadora de contenido reveló que mantenerse fiel a sí misma ha sido uno de los aspectos más difíciles de mudarse a Estados Unidos, junto con separarse de su familia por primera vez.

Barnechea declaró que en una reunión con productores, le sugirieron que ocultara su nacionalidad, algo que le impactó demasiado. "No digas que eres peruana para que te contraten más," le dijeron. Según la actriz, ser peruana "no es algo que vaya a renunciar o que quiera renunciar", debido a que considera que es parte de quién es y lo que la hace ser auténtica.

Para la actriz, oculta su identidad no era opción. "A las personas que les gusta chévere y los que no, pues 'bye'". Además, señaló que este prejuicio existe no solamente con los peruanos, sino que también con el resto de los latinos y ocasiona que sea aún más difícil para todos alcanzar cada uno de sus sueños.

"Siento que nos pone en una situación un poquito más difícil, donde tenemos que trabajar un poquito más para llegar a cualquiera que sean nuestras metas y cualquiera que sea el ámbito laboral", indicó Barnechea. Sin embargo, considera que es importante mantener la esperanza. "Gracias a Dios tenemos a muchas personas que sí lo han logrado". Según ella, la fuerza e inspiración para seguir adelante que tiene, son debido a estas personas.

Alexia Barnechea sigue representando al Perú

Actualmente, el contenido que publica la actriz de 'Locos de amor: mi primer amor', es bastante diverso. Esto, debido a que ahora está grabando en ambos idiomas, tanto inglés como español, para tratar de establecer un público en Estados Unidos. "Siento que en otro momento de mi vida de repente me hubiera dado vergüenza intentar de cero y que la gente de repente me vea fallar y luego levantarme de nuevo", indicó la actriz. Además, señaló que lo ve como un paso más para establecer su carrera.

No obstante, comentarios negativos no faltaron. Si bien no muchos entienden el motivo, ella defiende su decisión de compartir contenido en inglés mientras mantiene su conexión con la cultura peruana. "Extraño demasiado mi país, o sea, no tienes idea, pero siempre intento tenerlo presente y lo llevo con orgullo", declaró Barnechea, afirmando que a pesar de que ahora graba para más audiencias, jamás dejará de crear para su público peruano. "Perú y mi gente que me sigue ahora son los que me han dado todo".