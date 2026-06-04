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'Pedrito' de 'De vuelta al barrio' como no pensabas verlo: viralizan en redes el radical cambio de imagen del actor Samuel Sunderland

¡Tremendo cambio! En los últimos días, diversos usuarios en redes sociales han quedado en shock al ver las últimas publicaciones de Samuel Sunderland, el popular Pedrito en 'De vuelta al barrio'. El actor luce totalmente cambiado y muestra su nueva vida lejos de la televisión.

Samuel Sunderland dejó la televisión y ahora se refugia en la música. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Samuel Sunderland dejó la televisión y ahora se refugia en la música. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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El actor peruano Samuel Sunderland, conocido por su papel de Pedrito en la exitosa serie 'De vuelta al barrio', ha reaparecido en redes sociales y muestra un cambio de imagen que ha llamado la atención de sus seguidores. En sus últimas publicaciones en Instagram, diversos usuarios notaron este detalle. La principal novedad es su aspecto físico: barba y rasgos más maduros que contrastan con el niño que muchos recuerdan en la pantalla.

Tras varios años de crecer frente a las cámaras en América Televisión, el artista optó por mantener un perfil bajo luego de concluir su participación en la serie. Aunque sigue activo en redes, ha evitado la exposición mediática, lo que ha generado aún más curiosidad sobre su vida actual y ha intensificado la sorpresa al ver su transformación.

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El cambio de Samuel Sunderland, el recordado Pedrito en 'DVAB'

La imagen compartida evidencia un cambio notable entre la etapa infantil de Samuel Sunderland y el joven adulto que ahora vemos. Durante su tiempo en la serie de América TV, Pedrito fue uno de los personajes más entrañables de la trama, consolidó la simpatía del público y dejó recuerdos imborrables en quienes siguieron la producción desde su estreno.

Samuel Sunderland compartió roles con Merly Morello en 'De vuelta al barrio'.

Samuel Sunderland compartió roles con Merly Morello en 'De vuelta al barrio'.

Ahora, sus últimas publicaciones revelan un rostro más definido y un estilo personal más marcado, con barba y una expresión que transmite madurez. Así, el actor ha dejado atrás su infancia televisiva sin perder el carisma que lo caracterizó en el papel que lo llevó al estrellato hace algunos años.

El cambio físico no pasó desapercibido entre los seguidores, quienes asociaron de inmediato la imagen con algunos de los momentos más memorables de la serie.

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Usuarios comentan sobre el cambio de Samuel Sunderland

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Los seguidores expresaron sorpresa y admiración al notar la diferencia entre el niño que interpretaba a Pedrito y el joven adulto que ahora comparte aspectos de su vida de manera privada.

La publicación también reavivó el interés por 'De vuelta al barrio', con usuarios que recordaron el cariño que sentían por la serie y la relevancia de la infancia de Sunderland frente a las cámaras. Las reacciones mezclan asombro y nostalgia, y destacan que, a pesar del tiempo y los cambios, el recuerdo del personaje sigue vivo en la memoria de los fanáticos.

"Antes se veía más joven", "Pedrito / Don Pedro", "tan rápido pasa el tiempo", "todos crecen, ley de la vida", son algunos de los comentarios en redes sociales.

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