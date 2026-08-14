Óscar Junior revela qué pasará con su tío César Sánchez Chavesta en La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña

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Óscar Junior, actual líder de La Bella Luz, acudió la mañana del jueves 13 de agosto a brindar su declaración ante las autoridades por el caso de Naldy Saldaña. El joven cantante fue abordado por la prensa mientras se dirigía a declarar y aseguró que colaborará con las investigaciones para esclarecer los hechos.

La denuncia presentada por la artista es contra César Sánchez Chavesta, tío del popular ‘Senderito’ y exdirector musical del grupo de cumbia, por presuntos tocamientos indebidos, acoso y hostigamiento sexual. En medio de este proceso, el cantante se refirió al futuro laboral de su familiar y descartó que vuelva a formar parte de la agrupación.

Óscar Junior Custodio asegura que César Sánchez no regresará a La Bella Luz

Aunque su abogado le había recomendado no brindar declaraciones a los medios, Óscar Junior respondió brevemente a las preguntas de los periodistas de 'América hoy'. Una de las consultas estuvo relacionada con las declaraciones del representante legal de César Sánchez, quien sostuvo que, si se demostraba la inocencia de su patrocinado, este debería recuperar su puesto en La Bella Luz.

La respuesta fue contundente. "No, no va regresar", afirmó, dejando clara su posición respecto a un eventual retorno de su tío. El intérprete también fue consultado sobre Naldy Saldaña, quien debía acudir este jueves a brindar su declaración ante las autoridades.

Óscar Junior señaló que su presencia respondía a su intención de colaborar con el proceso y espera que se esclarezca. "Yo estoy viniendo a declarar por mí, vamos a cooperar con todo, para que todo se aclare", manifestó el artista.

Óscar Junior desconoce dónde está César Sánchez: "Tiene que cooperar"

Durante el breve diálogo con la prensa, Óscar Junior Custodio también fue consultado sobre dónde se encuentra actualmente César Sánchez. El cantante aseguró que desconoce el paradero de su tío, aunque remarcó que este debería participar en las investigaciones.

"No sé dónde está, pero tiene que cooperar, tiene que hacerlo", expresó el nuevo líder de la agrupación.