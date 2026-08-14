HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Congreso tan abandonado como el tren de porky y Keiko se hace la loca | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Óscar Junior revela qué pasará con su tío César Sánchez Chavesta en La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña

Óscar Junior Custodio impacta al revelar el verdadero futuro de su tío César Sánchez Chavesta en La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña. Además, aseguró que desconoce dónde se encuentra actualmente el exdirector musical del grupo de cumbia.

Óscar Junior asumió el liderazgo de La Bella Luz tras la denuncia de Naldy Saldaña. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Óscar Junior asumió el liderazgo de La Bella Luz tras la denuncia de Naldy Saldaña. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

Óscar Junior, actual líder de La Bella Luz, acudió la mañana del jueves 13 de agosto a brindar su declaración ante las autoridades por el caso de Naldy Saldaña. El joven cantante fue abordado por la prensa mientras se dirigía a declarar y aseguró que colaborará con las investigaciones para esclarecer los hechos.

La denuncia presentada por la artista es contra César Sánchez Chavesta, tío del popular ‘Senderito’ y exdirector musical del grupo de cumbia, por presuntos tocamientos indebidos, acoso y hostigamiento sexual. En medio de este proceso, el cantante se refirió al futuro laboral de su familiar y descartó que vuelva a formar parte de la agrupación.

PUEDES VER: Abogado de César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, comete infidencia y destapa su ubicación exacta: "Está en ..."

lr.pe

Óscar Junior Custodio asegura que César Sánchez no regresará a La Bella Luz

Aunque su abogado le había recomendado no brindar declaraciones a los medios, Óscar Junior respondió brevemente a las preguntas de los periodistas de 'América hoy'. Una de las consultas estuvo relacionada con las declaraciones del representante legal de César Sánchez, quien sostuvo que, si se demostraba la inocencia de su patrocinado, este debería recuperar su puesto en La Bella Luz.

La respuesta fue contundente. "No, no va regresar", afirmó, dejando clara su posición respecto a un eventual retorno de su tío. El intérprete también fue consultado sobre Naldy Saldaña, quien debía acudir este jueves a brindar su declaración ante las autoridades.

Óscar Junior señaló que su presencia respondía a su intención de colaborar con el proceso y espera que se esclarezca. "Yo estoy viniendo a declarar por mí, vamos a cooperar con todo, para que todo se aclare", manifestó el artista.

Óscar Junior desconoce dónde está César Sánchez: "Tiene que cooperar"

Durante el breve diálogo con la prensa, Óscar Junior Custodio también fue consultado sobre dónde se encuentra actualmente César Sánchez. El cantante aseguró que desconoce el paradero de su tío, aunque remarcó que este debería participar en las investigaciones.

"No sé dónde está, pero tiene que cooperar, tiene que hacerlo", expresó el nuevo líder de la agrupación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mujer agrede a Naldy Saldaña durante su ingreso a la Depincri tras denunciar a exdirector musical de La Bella Luz

Mujer agrede a Naldy Saldaña durante su ingreso a la Depincri tras denunciar a exdirector musical de La Bella Luz

LEER MÁS
Óscar Junior rompe su silencio en la Depincri sobre presuntas burlas a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz: "Lo niego"

Óscar Junior rompe su silencio en la Depincri sobre presuntas burlas a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz: "Lo niego"

LEER MÁS
Óscar Junior llega a la Depincri y se pronuncia sobre denuncia contra su tío César Sánchez: "Tiene que cooperar"

Óscar Junior llega a la Depincri y se pronuncia sobre denuncia contra su tío César Sánchez: "Tiene que cooperar"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sheyla Rojas admite por primera vez que le encanta ser mantenida y hace cruda confesión sobre su realidad: "Empezar de cero"

Sheyla Rojas admite por primera vez que le encanta ser mantenida y hace cruda confesión sobre su realidad: "Empezar de cero"

LEER MÁS
Abogado de César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, comete infidencia y destapa su ubicación exacta: "Está en ..."

Abogado de César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, comete infidencia y destapa su ubicación exacta: "Está en ..."

LEER MÁS
María Pía Copello revela que su hijo mayor fue internado en UCI tras sufrir trágico accidente: “Nunca lo compartí”

María Pía Copello revela que su hijo mayor fue internado en UCI tras sufrir trágico accidente: “Nunca lo compartí”

LEER MÁS
Mujer agrede a Naldy Saldaña durante su ingreso a la Depincri tras denunciar a exdirector musical de La Bella Luz

Mujer agrede a Naldy Saldaña durante su ingreso a la Depincri tras denunciar a exdirector musical de La Bella Luz

LEER MÁS
Agreden en el rostro con botella de vidrio a cantante folclórica durante concierto en Ayacucho

Agreden en el rostro con botella de vidrio a cantante folclórica durante concierto en Ayacucho

LEER MÁS
Michelle Alexander sale al frente y llama "traidor" a su extrabajador tras denuncia de joven actriz: "Me da una vergüenza"

Michelle Alexander sale al frente y llama "traidor" a su extrabajador tras denuncia de joven actriz: "Me da una vergüenza"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025