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La polémica en torno a la familia de Christian Cueva continúa generando repercusiones. Esta vez, Fabiana Ríos, la hija mayor de Pamela López, decidió pronunciarse públicamente para responder a los comentarios surgidos tras el conflicto por la vivienda en Trujillo, luego de que se difundiera que habría sido retirada del inmueble por el padre del futbolista.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, la joven ofreció su versión de los hechos y buscó despejar las especulaciones que circularon en los últimos días. Además de aclarar que no considera que le hayan arrebatado una propiedad, sostuvo que, pese a haber alcanzado la mayoría de edad, aún depende económicamente de sus padres. Su comentario generó gran revuelo en redes sociales.

Hija mayor de Pamela López asegura que aún debe ser mantenida por sus padres

Durante la transmisión en vivo, Fabiana Ríos López rechazó las versiones que señalaban que había perdido la vivienda donde residía y aseguró que la situación fue malinterpretada. La joven sostuvo que, pese a la controversia generada en torno al inmueble, nunca se quedó sin sus pertenencias ni considera que le hayan arrebatado una casa.

"A mí nadie me quitó una casa (...) Yo nunca he dejado de tener mis cosas por mi familia. No es que me hayan quitado una casa, creo que están malinterpretando las cosas", manifestó al responder las preguntas de los usuarios conectados a la transmisión.

Asimismo, aprovechó el espacio para referirse a las críticas que recibió por su edad y explicar por qué considera que sus padres todavía tienen obligaciones con ella. Según indicó, el hecho de haber alcanzado la mayoría de edad no significa que deba dejar de recibir apoyo económico mientras continúa con su desarrollo personal.

"Yo he sido una niña, no dejó de ser una niña o una persona que debe ser mantenida por sus padres, grábense eso en la cabeza. Los padres tienen responsabilidades", expresó la hija mayor de Pamela López, dejando clara su postura frente a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales.

Pamela López contó cómo ocurrió el incidente con su hija en la vivienda de Trujillo

Durante su participación en ‘La granja VIP Perú’, Pamela López reveló que atravesó un complicado episodio familiar del que no pudo ocuparse de inmediato debido a que permanecía aislada por las reglas del programa.

Según relató, mientras se encontraba en el reality, su hija mayor, Fabiana Ríos López, fue retirada de la vivienda ubicada en Trujillo por el padre de Christian Cueva, quien habría llegado con policías para ejecutar el hecho.

La empresaria explicó que en esa casa todavía permanecían objetos personales tanto de ella como de sus hijos. Asimismo, indicó que el inmueble habría pasado a manos de otras personas, lo que, de acuerdo con su versión, desencadenó el cambio de cerraduras y el posterior retiro de su hija del lugar.

"Estaba mi hija mayor, están mis cosas, las cosas de mis hijos", manifestó la trujillana al recordar lo sucedido.