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Korina Rivadeneira causó gran polémica luego de compartir una historia en Instagram que despertó nuevas especulaciones sobre su situación sentimental con Mario Hart. La modelo venezolana publicó un video familiar acompañado de una frase que no pasó desapercibida y que rápidamente generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

La expresión "Mi suegra ya no tan suegra" llamó la atención porque apareció en una publicación donde se veía a la madre del piloto peruano compartiendo un momento con sus nietos. El mensaje coincidió con un contexto en el que ambos continúan evitando pronunciarse de manera directa sobre los rumores de una separación, lo que volvió a colocar a la pareja en el ojo de la tormenta.

Korina Rivadeneira aviva rumores de separación de Mario Hart

La historia difundida por Korina Rivadeneira fue publicada mientras realizaba labores de organización para el acopio de donaciones destinadas a las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela. En medio de esa actividad, mostró a sus hijos junto a la madre de Mario Hart y acompañó las imágenes con la frase que desató la controversia: "Mi suegra ya no tan suegra".

El comentario fue analizado posteriormente en el programa ‘Un día en el mall’, de Willax TV. Durante la emisión, la conductora Andrea Arana sostuvo que el mensaje representaba una nueva señal sobre el estado de la relación entre la actriz y el piloto de rally.

"Ahí ella me está reconfirmando que la relación con Mario Hart simplemente ya finalizó. Mario nos viene dando señales, indicios, avisos, no sabe cómo decir que verdaderamente su relación con Korina ya terminó", expresó la presentadora al comentar la publicación.

Mario Hart y la vez que aseguró que su matrimonio con Korina Rivadeneira fue anulado

Las especulaciones sobre el presente de Korina Rivadeneira y Mario Hart también cobraron fuerza días antes, cuando el exintegrante de ‘Combate’ participó en el programa ‘Arriba mi gente’ junto a Paloma Fiuza, Zumba y Micheille Soifer. La presencia de los excompetidores en el mismo set llamó la atención de los televidentes en medio de los constantes rumores sobre una posible separación.

Al finalizar su participación, el capitán histórico del equipo verde fue consultado por una reportera sobre su estado civil. Ante la pregunta de si continuaba casado con la actriz, respondió de manera contundente: "Mi matrimonio fue anulado hace mucho tiempo".

La periodista insistió para confirmar si actualmente se consideraba soltero. En ese momento, el también cantante reafirmó su versión y precisó: "Sí, lo contamos: que fue anulado hace como dos años, más o menos".