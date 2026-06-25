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Sandra Plevisani conmueve al recordar la muerte de su hija mayor y cómo logró seguir adelante: "La repostería me ha salvado"

En medio del dolor por la pérdida de su primogénita, quien batalló contra una dura enfermedad, la reconocida pastelera Sandra Plevisani encontró en la repostería un impulso emocional.

La hija mayor de Sandra Plevisani falleció en 2007, a los 11 años de edad.
La hija mayor de Sandra Plevisani falleció en 2007, a los 11 años de edad. | Foto: composición LR/Magaly Medina/Instagram
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El más reciente episodio del pódcast de entrevistas de Magaly Medina, estrenado el 25 de junio, tuvo como protagonista a la reconocida pastelera Sandra Plevisani. La conversación se convirtió en un testimonio de vida que combinó éxito profesional, resiliencia personal y un relato íntimo sobre la pérdida de su hija mayor.

Plevisani, casada con el empresario gastronómico y exanimador de televisión Ugo Renzo Ángel Plevisani Magnífico, repasó su historia familiar y recordó con emoción a Camila, su primogénita fallecida en 2003. No era la primera vez que evocaba su memoria, pero esta vez lo hizo con un relato que también conmovió a la periodista de espectáculos, quien coincidió en que la repostería se transformó en una terapia para sobrellevar el duelo.

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Sandra Plevisani recuerda la muerte de su hija mayor

Sandra relató cómo comenzó el calvario de su hija con un síntoma aparentemente simple. Explicó que Camila, con apenas 7 años, se quejó de un dolor de cabeza justo cuando ella se preparaba para viajar a Italia. Fue entonces cuando decidió llevarla al médico. “Camila se enfermó cuando tenía 7 años. Me dijo: ‘Mami, me duele la cabeza’. Yo me estaba yendo a Italia con Ugo, con un montón de amigos... La llevé a un doctor y salió que tenía una lesión. Casi me muero, el mundo se me vino el mundo encima”, recordó.

La destacada pastelera confesó que nunca había tenido contacto con tratamientos oncológicos y que enfrentó un proceso duro y desconocido. Describió la experiencia como un aprendizaje doloroso que duró 3 años. “Yo nunca había visto una quimioterapia, nunca había visto tanto, pero la vida te toca y fueron tres años. Camila falleció”, expresó.

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El momento de la despedida quedó grabado en su memoria. La empresaria evocó el instante en que, tras volver de enterrar a su pequeña, sus hijos le preguntaron qué iba a pasar con ella. La respuesta que les dio se convirtió en un compromiso que la sostiene hasta hoy. “Recuerdo clarito este día —si me pongo a llorar no importa— que me dijeron: ‘Mami, ¿y ahora qué va a pasar contigo?’. Estábamos regresando del cementerio. Y yo les dije: ‘Nada, aquí voy a estar para ustedes’. Y acá estoy. Han pasado 25 años y acá estoy”, manifestó.

La repostería como salvación para Sandra Plevisani

En medio de la pérdida, Sandra Plevisani halló en la repostería un refugio que le permitió sostenerse. Era un oficio que había abrazado desde niña y que, para entonces, ya se había convertido en una empresa consolidada junto a su esposo. Más allá del éxito profesional, explicó que esa rama de la gastronomía se transformó en un sostén emocional y en la actividad que le devolvió la esperanza cuando parecía imposible recuperarla.

“Siempre me dicen que soy la pata de la carpa. Por eso digo que la repostería me ha salvado a mí porque en el momento que no podía dormir, que estaba muy triste, me iba al supermercado, compraba ingredientes... después terminaba dándole de comer a 30 personas todos los días”, sentenció.

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