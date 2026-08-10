Jean Paul Gabuteau es captado besando a su expareja tras rumores de embarazo de su esposa Silvia Cornejo

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Jean Paul Gabuteau fue captado besando a su expareja Analía Jiménez tras compartir una salida con amigos. Las imágenes fueron difundidas por 'Amor y fuego' y muestran al esposo de Silvia Cornejo junto a la madre de uno de sus hijos, en un encuentro que termina con un beso entre ambos. El ampay ocurre en medio de los rumores de un posible embarazo de la exmodelo, quien recientemente fue vista con una supuesta barriga abultada.

Las imágenes difundidas por el programa de espectáculos vuelven a poner al empresario en el centro de la polémica por su vínculo con su expareja. Ambos ya habían protagonizado anteriores ampays y el más reciente ocurrió en 2025 cuando fueron captados muy cariñosos.

Esposo de Silvia Cornejo es captado besando a Analía Jiménez

'Amor y fuego' presentó imágenes exclusivas de la salida que Jean Paul Gabuteau tuvo junto a Analía Jiménez y un grupo de amigos. Según lo mostrado en el programa, todos compartieron durante un momento; sin embargo, luego de despedirse de los demás, el empresario y su expareja protagonizaron un beso.

La escena generó sorpresa debido a que el empresario mantiene un matrimonio con Silvia Cornejo. Además, el nuevo ampay también ocurre mientras circulan rumores sobre un posible embarazo de la exreina de belleza, quien fue vista recientemente con una supuesta barriga abultada, lo que generó especulaciones sobre la posibilidad de que esté esperando a su segundo hijo con el empresario.

Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez ya fueron ampayados anteriormente

El vínculo entre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez ya había sido expuesto públicamente en anteriores ocasiones. En 2025, el esposo de Silvia Cornejo volvió a protagonizar un ampay emitido por 'Magaly TV, la firme', donde fue visto en situaciones comprometedoras junto a su expareja y madre de uno de sus hijos dentro de su departamento.

Tras la difusión de aquellas imágenes, los reporteros se acercaron al músico para preguntarle directamente por la situación y si la exmodelo tenía conocimiento de lo ocurrido. "¿Silvia tiene conocimiento de esto, de esta relación clandestina?", le preguntó el reportero. Jean Paul Gabuteau evitó responder de manera directa y reaccionó con desconcierto: "¿De qué hablas, oye?".