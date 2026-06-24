HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina comparte sensible mensaje en medio de su enfrentamiento con Jefferson Farfán: "No vieron los sacrificios"

La conductora Magaly Medina publicó un emotivo mensaje sobre el esfuerzo detrás de sus logros, luego de denunciar haber recibido amenazas que estarían vinculadas a Jefferson Farfán.

Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión
Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Magaly Medina difundió un sensible mensaje luego de haber presentado una denuncia por amenazas de muerte. La conductora de televisión publicó un video acompañado de reflexiones personales en las que destacó el esfuerzo detrás de sus logros, en un contexto marcado por su enfrentamiento público con el futbolista Jefferson Farfán, quien ha cuestionado aspectos de su situación legal.

"Algunos le llaman suerte. No vieron los sacrificios, las renuncias ni las veces que tuve que empezar de nuevo", escribió la popular 'Urraca' en la descripción de su publicación en redes sociales, donde además mostró imágenes de distintos momentos de su vida personal, incluido su trabajo en televisión y viajes dentro y fuera del país.

PUEDES VER: Janet Barboza tilda de "desubicada" Magaly Medina por criticar debut de Edson Dávila 'Giselo' con nuevo programa: "Ella en horario estelar hace 4 puntos"

lr.pe

Magaly reflexiona sobre la constancia en medio de su conflicto con Farfán

La publicación de la presentadora de ATV se da en medio de la controversia que mantiene con Jefferson Farfán, luego de que el exfutbolista dejara entrever que contaría con pruebas sobre una supuesta irregularidad relacionada con el cumplimiento de servicios comunitarios tras un proceso legal que ganó la 'Foquita'. Este enfrentamiento ha continuado fuera de las instancias judiciales, donde ambos han intercambiado mensajes tanto en redes sociales como en televisión.

En su video, la 'Urraca' profundizó en la idea de que los resultados visibles no reflejan todo el proceso detrás del éxito. "Siempre me dicen qué suerte tienes de que todo salga bien, pero nadie ve los días en los que estoy cansada, los momentos en los que dudo, cuando las cosas no salen como esperaba", se le escucha decir en el video compartido.

PUEDES VER: Alfredo Benavides confiesa que 'sufrió' trabajando con Magaly Medina y la conductora se defiende: "Vino a trabajar un día"

lr.pe

Asimismo, Magaly Medina enfatizó que la diferencia entre la "suerte" y la disciplina está en la constancia diaria. "La suerte puede aparecer una vez, la constancia tiene que aparecer todos los días, y ahí está la verdadera diferencia", añadió en el video, que fue acompañado por imágenes de su trayectoria profesional y momentos personales significativos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Janet Barboza tilda de "desubicada" Magaly Medina por criticar debut de Edson Dávila 'Giselo' con nuevo programa: "Ella en horario estelar hace 4 puntos"

Janet Barboza tilda de "desubicada" Magaly Medina por criticar debut de Edson Dávila 'Giselo' con nuevo programa: "Ella en horario estelar hace 4 puntos"

LEER MÁS
Alfredo Benavides confiesa que 'sufrió' trabajando con Magaly Medina y la conductora se defiende: "Vino a trabajar un día"

Alfredo Benavides confiesa que 'sufrió' trabajando con Magaly Medina y la conductora se defiende: "Vino a trabajar un día"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani conmueve al recordar la gran ayuda que le dio Magaly Medina en su peor etapa: "Me apoyo muchísimo"

Suheyn Cipriani conmueve al recordar la gran ayuda que le dio Magaly Medina en su peor etapa: "Me apoyo muchísimo"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alfredo Benavides revela que sus hijos no tendrían herencia y sorprende al hablar de su muerte: "No quiero dejar nada"

Alfredo Benavides revela que sus hijos no tendrían herencia y sorprende al hablar de su muerte: "No quiero dejar nada"

LEER MÁS
Tula Rodríguez sorprende al declararle su "amor" a su productor a 6 años de la muerte de Javier Carmona: "Lo quiero de esposo"

Tula Rodríguez sorprende al declararle su "amor" a su productor a 6 años de la muerte de Javier Carmona: "Lo quiero de esposo"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira comparte preocupante reacción tras terremotos de 7,2 y 7,5 en Venezuela: "Hay muchísima gente desaparecida"

Korina Rivadeneira comparte preocupante reacción tras terremotos de 7,2 y 7,5 en Venezuela: "Hay muchísima gente desaparecida"

LEER MÁS
Jefferson Farfán advierte mostrar pruebas que hundirían a Magaly Medina tras denuncia en su contra: "La quieres ..."

Jefferson Farfán advierte mostrar pruebas que hundirían a Magaly Medina tras denuncia en su contra: "La quieres ..."

LEER MÁS
Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

LEER MÁS
Onelia Molina impacta al comprarse su primer departamento y muestra cómo luce: "El hogar de mis sueños"

Onelia Molina impacta al comprarse su primer departamento y muestra cómo luce: "El hogar de mis sueños"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025