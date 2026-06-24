Magaly Medina ha demostrado su apoyo a Suheyn Cipriani a lo largo de diversas situaciones personales. | Foto: composición LR/ATV/Instagram

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Magaly Medina lanzó una advertencia directa a Suheyn Cipriani tras la confirmación pública de su romance con el empresario minero Luis Zapata. La conductora de espectáculos cuestionó la elección sentimental de la modelo y le pidió estar atenta a las señales que podrían revelar que su nueva pareja no le conviene.

La popular ‘Urraca’ sostuvo que Cipriani no logra identificar esos indicios en los hombres con los que se vincula ni en sus antecedentes, lo que, desde su perspectiva, termina llevándola a sufrir en sus relaciones.

Magaly Medina lanza advertencia a Suheyn Cipriani

La advertencia de Magaly Medina se dio en pleno programa, luego de escuchar las recientes declaraciones de Suheyn Cipriani sobre su relación con Luis Zapata. La modelo había señalado que prefería mantener en privado su romance hasta que fue expuesto públicamente, además de evitar responder a Samantha Batallanos, quien aseguró ser “el amor de la vida” del empresario.

Ante esa postura, la popular ‘Urraca’ cuestionó la actitud de Zapata y lo señaló como responsable de ocultar el vínculo con Cipriani. “Tú no lo ocultas, el que lo oculta es él… porque hay que ver las banderas rojas, pues, Suheyn. Mira lo que ha pasado con otras”, expresó con tono tajante.

La periodista, que en distintas ocasiones ha mostrado apoyo a Cipriani en medio de conflictos personales, puso en duda la transparencia del empresario minero y aseguró que sus antecedentes con figuras de la farándula nacional son un indicio preocupante. “Esas son banderitas rojas. Un hombre que siempre está con faranduleras, con gente del medio como delitos y que nunca oficializa a ninguna y que siempre las tiene escondidas, ¿por qué te iría a ti a oficializar? Vamos empezando por ahí, y esas son cosas que siempre hay que mirar”, argumentó.

Finalmente, la ‘Urraca’ insistió en que la reina de belleza no logra identificar las señales de alerta en sus relaciones sentimentales, lo que siempre termina perjudicándola. “Ella no ve el historial de cada tipo que se mete, por eso es que después termina llorando”, sentenció.